Cáceres repite lleno en la plaza Mayor de Cáceres para disfrutar de un nuevo videomapping navideño

El tiempo amenazó, pero finalmente no hubo problema alguno. Cáceres ha vivido este sábado su segundo videomapping navideño sobre la fachada del ayuntamiento de Cáceres, en la plaza Mayor. Fue en dos pases, uno sobre las 19.10 y otro sobre las 19.30, con una duración de 7 minutos.

Sin embargo, la duración no es lo más relevante, sino que los presentes en una plaza completamente a rebosar, sobre todo los más pequeños, quedaron satisfechos por el momento. La proyección navideña, bajo el título de 'Los Héroes de la Navidad', llenó de colorido la fachada del edificio consistorial.

Esta fue una de las novedades que presentaba el programa navideño de Cáceres. Ya se vio uno el día del encendido de las luces y, tras el éxito, se ha realizado este segundo ya en plenas fechas vacacionales.

FOTOGALERÍA: Videomapping en Cáceres: las imágenes más asombrosas / Jorge Valiente

Reyes Magos

La Navidad cacereña vive actualmente un momento clave: la previa del día de Reyes. Durante los días anteriores se ha visto mucho la presencia del cartero real, y es ahora cuando se ha recibido a los Reyes Magos en la ciudad.

Ha sido este mismo sábado en la Concatedral de Santa María, un par de horas antes que el videomapping. Allí, el alcalde, Rafa Mateos, y el obispo de la Diócesis, Jesús Pulido, realizaron la entrega de las llaves de la ciudad a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los Reyes Magos llegan a la concatedral de Santa María de Cáceres / Jorge Valiente

Posteriormente, se llevó a cabo la ronda de entrega de cartas a Sus Majestades. La tarde del sábado en Cáceres estaba diseñada para los niños de la ciudad, quienes, después de ver a los Reyes, han podido disfrutar de este nuevo videomapping. Un ejemplo de la calidad de la Navidad cacereña.