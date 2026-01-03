Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La agenda cultural, paso a paso

Qué hacer en Cáceres en tres titulares

Música, musical y música de reyes

Los Reyes Magos en el Centro Comecial Ruta de la Plata de Cáceres

Los Reyes Magos en el Centro Comecial Ruta de la Plata de Cáceres

Los Reyes Magos en el Centro Comecial Ruta de la Plata de Cáceres / Jorge Valiente

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Enclave Music Fest llega al Gran Teatro

Este jueves, 8 de enero a las 20.00 horas y al precio de 7 euros, el Gran Teatro de Cáceres presenta Enclave Music Fest, con la actuación de tres grupos de alumnos de la Escuela de Cáceres, los cuales llevarán a cabo Covers de distintos estilos (Pop, Rock, Indie, Heavy...) y, además, tendrán el placer de presentarles temas propios. El día del concierto las entradas cuestan 10 euros.

Los Reyes en el Ruta de la Plata con crucero

Los días 2, 3 y 4 de enero, de 18.00 a 21.00, y el 5 de enero, de 11.00 a 15.00. Es el horario de la visita de los Reyes Magos al Cetro Comercial Rutal de la Plata. Durante su estancia en el emblemático espacio todos los niños que se han acercado a saludar a Sus Majestades han recibido un pase mágico que les permitirá disfrutar de un crucero gratuito por el río Tajo, un incentivo que ha despertado aún más entusiasmo entre los más pequeños.

Coco, el musical más genuino ya está aquí

El 4 de enero a las seis de la tarde en el Palacio de Congresos de Cáceres será el turno de Coco Recuérdame, un musical para todos los públicos y la familia. Lleva desde hace más de seis años recorriendo los principales Auditorios y Teatros de España, y cuenta todas sus funciones con llenos absolutos. Ya lo han disfrutado más de 700.000 espectadores. Ahora es el turno de la capital cacereña. Toca rendirse a los pies de sus queridos personajes.

