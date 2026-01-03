Robo
Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
Fue un ciudadano quien dio la alerta por redes sociales de que había encontrado el coche donde se encontraba en su interior la mascota de la cacereña María Rey
Esta mañana se pidió colaboración ciudadana y ha sido la ciudadanía la que ha resuelto el problema. El vehículo robado en la noche del viernes en el banco Santander de Cáceres, con un perro dentro, Goyo, ha sido encontrado este mismo sábado por la tarde. El animal se encontraba en buenas condiciones y aún en el maletero.
Ha sido en Plasencia, concretamente en la calle Malpartida de Plasencia, donde un ciudadano alertó por redes sociales que había encontrado el vehículo con la matrícula que estaba en búsqueda. María Rey, su dueña, y pareja del futbolista del Cacereño Juanrra de Diego, dueño del coche, cuenta a este medio que justo en el momento del aviso se encontraban realizando una batida en las inmediaciones de Plasencia. Además, afirma que a la búsqueda se sumaron varios jugadores del Cacereño, así como del Coria, antiguo equipo del deportista.
Rápidamente acudieron a la zona, al igual que la policía y la Guardia Civil, encontrando el vehículo y a Goyo dentro. No obstante, las pertenencias que se encontraban dentro del coche sí han desaparecido. El autor del robo sigue en paradero desconocido.
