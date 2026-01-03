Suceso
Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
Un Jeep Renegade gris, con matrícula 9043 JXN, fue robado en Cáceres, con un perro braco de Weimar llamado Goyo en su interior, durante la noche del viernes. Se ruega colaboración ciudadana
Se necesita la colaboración de la ciudadanía extremeña. En la noche del viernes fue robado un vehículo, un Jeep Renegade gris con la matrícula 9043 JXN. Sucedió en el paseo de Cánovas, concretamente en el banco Santander, sobre las 22.30 horas. Además, dentro del vehículo había un perro, un braco de Weimar llamado Goyo.
Según cuenta la dueña, María Rey, a este diario, el robo lo sufrió su pareja, José Ramón 'Joserra' de Diego, jugador del Cacereño, cuando bajó a ingresar dinero. Cometió el error de dejar las llaves puestas, y a su vuelta al coche, había un hombre montado. Era un chico joven y delgado, vestía ropa clara y tenía el pelo corto y claro.
«Intentó sacarlo, pero recibió un manotazo y dio marcha atrás». El coche se marchó por la calle Doctor Marañón. Según relata, el vehículo fue supuestamente visto una media hora después en la carretera de Salamanca y, más tarde, en el camino hacia Torrejoncillo. No deja de ser un Jeep y se desconoce si los coches vistos son el suyo o no.
Goyo
Sobre Goyo, destaca que es un braco de Weimar de color gris. Además, llevaba un arnés y es un perro «bastante fino» para la raza que es, pues no es muy grande tampoco.
Se ruega a la ciudadanía su colaboración. Toda difusión es de agradecer. Si sabe o ve algo, puede ponerse en contacto con María en el 671 48 45 88 o en las cuentas de Instagram @mariareyn_, @joserradediego, o @refugiosanjorgecaceres.
