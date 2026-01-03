Los Reyes Magos llegan a Cáceres y reciben las llaves de la ciudad: "Dejadnos perrunillas, queso y un poquito de lomo dobladito"

Un recibimiento real para Sus Majestades. La Concatedral de Santa María ha acogido un año más, en nombre de toda la ciudad de Cáceres, a los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. En el templo les recibió el alcalde de la localidad, Rafa Mateos, y el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido.

Cientos de personas completaron al máximo el aforo de la iglesia, con una grandísima cantidad de niños que, atónitos, veían los coloridos trajes reales. A ellos se dirigieron los tres sabios. El primero de ellos, Melchor, recordó unas sabias palabras de «alguien que ya está en el cielo»: Emilio Alberto Aragón Bermúdez alias Miliki. «Sin los niños no habría humanidad, con lo cual la humanidad se la debemos a los niños», contó. «Ver tantos niños aquí es lo que hace continuar y que siga el espíritu en esta ciudad centenaria que tanto nos gusta».

Gaspar, por su parte, dio algunas instrucciones a los niños para que, cuando entren en las casas gracias a las llaves de la ciudad que les entregó el alcalde, puedan disfrutar de la comida que más les gusta. «Agua para los camellos, y mantecados y dulces para nuestros pajes. Para nosotros, lo que queráis», aunque procedió a dar preferencias.

«Un poquito de golosinas para Baltasar, que le gustan las perrunillas cacereñas. A Melchor, que es un poquito más mayor, le gusta el queso. Un poquito de Torta del Casar, o un poquito de queso de los Ibores, que también están muy ricos en esta zona. Y yo, bueno, pues a Gaspar, con un poquito de lomo doblado le vale».

Baltasar, para finalizar, destacó que «Cáceres es una ciudad solidaria», y por eso «nos encanta». «Estamos muy felices de veros aquí con nosotros. Y de que tanto el alcalde como el obispo nos hayan entregado las llaves de la ciudad para estar aquí hasta el día 6», finalizó.

El cortejo real de los Magos de Oriente pasea por la Ciudad Monumental de Cáceres / Jorge Valiente

Llaves de la ciudad

Rafa Mateos fue el encargado de hacer entrega de las llaves de la ciudad. En su discurso, les dio la bienvenida a los Reyes a Cáceres, quien «un año más os acoge con los brazos abiertos». «Hoy llegan a nuestra querida ciudad de Cáceres, representando esa necesidad de buscar y de conseguir las metas y los anhelos que no solo los niños, sino también los mayores, tenemos en nuestros corazones. Por lo tanto, sean bienvenidos a nuestra ciudad», comenzó.

«La sociedad cacereña ha vuelto a dar ejemplo de ser una sociedad abierta, una sociedad acogedora, una sociedad generosa. Y así estoy convencido que lo van a saber ustedes recompensar la próxima noche, el próximo día 5 de enero», continuó. Acabó parafraseando a Manu Sánchez, actor, humorista y presentador, en la bienvenida a los Reyes en Sevilla: «en unos tiempos difíciles, en tiempos donde lo que prima es la inmediatez, en tiempos donde nos movemos en redes sociales, en tiempos donde lo importante es la imagen, la única verdad que existe es la de Melchor, Gaspar y Baltasar».

La cueva

También intervino Jesús Pulido, obispo de la Diócesis, quien aseguró que «hoy Cáceres se convierte en Belén». Les contó cómo fue la aventura de los Reyes Magos para encontrar el lugar donde nació Jesús, hasta que encontraron el pesebre en una cueva. «La señal es la cueva, así que no os olvidéis de presentar y de poner en vuestras casas una cueva con el misterio del nacimiento, porque ahí es donde van a reconocer los reyes que ha nacido Jesús y van a dejar los regalos».

La simbología de la cueva es realmente importante, pues la Virgen María cada vez que se aparecía lo hacía en una cueva: Lourdes, Fátima, Covadonga y Montserrat. Para que los Reyes «no se equivoquen», pidió a los niños que canten una canción muy conocida: «que llueva, que llueva, la Virgen de la cueva». El propio obispo cantó con ellos y, para finalizar, concedió la bendición a todos los presentes.

Los Reyes Magos llegan a la concatedral de Santa María de Cáceres / Jorge Valiente

Cola

Una vez finalizó el acto de bienvenida, se procedió a la segunda parte de este: la entrega de cartas de los niños. Para entrar en el templo había una gigantesca cola que discurría por toda la plaza de Santa María y llegaba a meterse por la calle Tiendas, camino hacia la plazuela del Socorro.

Mientras ocurría la espera, varios animadores se encargaron de darle alegría al ambiente de la plaza, algo que realizaron desde la llegada de SSMM con el cortejo real desde San Juan. A ellos les acompañaron varios carteros reales que han estado estos días recibiendo cartas por toda la ciudad, y la banda infantil de la cofradía del Humilladero, quienes en la iglesia se encargaron de tocar villancicos.

La cuenta atrás para la noche de Reyes ya ha comenzado de forma oficial. Cáceres ya se prepara para la Cabalgata del lunes y los sabios de Oriente ya tienen en su poder las llaves de la ciudad.