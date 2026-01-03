Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reyes Magos en Cáceres

Los Reyes Magos reparten bicicletas e ilusión a los niños del Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres

En un acto celebrado en la sede del IMAS, los Reyes Magos repartieron regalos a decenas de niños de Cáceres, gracias a la labor de Arema y a la colaboración de varias personalidades políticas

Ver galería

Fotogalería | Los Reyes Magos reparten bicis e ilusión en el IMAS / Jorge Valiente

Pablo Parra

Cáceres

Los Reyes Magos de Oriente ya están en Cáceres. Aunque su recepción oficial no es hasta la tarde de este sábado, lo cierto es que ya han repartido regalos a algunos niños. Ha sido a los del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), en un acto al que han acudido varias caras corporativas como el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, o el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García. Y, por supuesto, Sus Majestades los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar.

El acto, organizado por la Asociación de Reyes Magos de Cáceres (Arema), tuvo lugar en la sede del IMAS a las 10.00 de la mañana del sábado. Allí, decenas de niños pertenecientes a familias de exclusión social o familia numerosa, recibieron, de forma individual, una bicicleta de la misma mano de los Reyes.

Los niños fueron llamados de uno en uno y, tras recibir su regalo, salieron del edificio. Sus caras de ilusión no tuvieron desperdicio, siendo un momento muy especial que es probable que recuerden durante mucho tiempo.

Imagen de las bicicletas.

Imagen de las bicicletas. / Jorge Valiente

Arema

Es Arema quien, a través de sus fondos, ha logrado todos los regalos para los niños, una tradición que llevan organizando desde 2010. Es en ese año cuando se crea la asociación, tras recibir la propuesta la concejala de Festejos de por entonces, María José Casado.

Así, Arema nace como una asociación benéfica/altruista, que se dedica, cuando llegan estas fechas, a llevar juguetes y otros regalos a los niños de familias necesitadas de la ciudad. Se sumaron al momento muchas personas, siendo en 2019 unos 50 socios.

La ayuda de Arema es fundamental para que los Reyes Magos puedan repartir regalos en la mayor cantidad de lugares de Cáceres posible.

