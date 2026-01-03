Robe y Gabriel y Galán, unidos en Cáceres por el centenario de la estatua del poeta

La poesía volverá a encontrarse en el Paseo de Cánovas de Cáceres este 6 de enero de 2026, cuando se cumplan 100 años de la inauguración de la estatua dedicada a Gabriel y Galán, uno de los grandes referentes literarios de Extremadura. Un centenario que, además de mirar al pasado, tenderá puentes con la creación contemporánea a través de un recuerdo especial al fallecido Roberto Iniesta, líder de Extremoduro y poeta reconocido.

1926

La escultura, obra del artista extremeño Enrique Pérez Comendador, fue inaugurada el 6 de enero de 1926, coincidiendo con el vigésimo aniversario del fallecimiento del gran poeta (un símbolo de la identidad del sentimiento extremeño; aunque nacido en Frades de la Sierra, provincia de Salamanca, era considerado extremeño de adopción). Desde entonces, la estatua se ha convertido en el escenario del homenaje anual al poeta, una cita ya tradicional en la vida cultural de la ciudad.

Este año, el acto adquiere un carácter especial por el centenario. Matías Simón Villares, presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Estatua de Gabriel y Galán, destaca que el homenaje volverá a combinar recitales poéticos, música y participación ciudadana, con un guiño explícito a Robe:

“Queremos recordar a Robe no solo como músico, sino también como poeta, porque su forma de escribir conecta con la emoción y la verdad, valores que también están presentes en la obra de Gabriel y Galán”.

Estas palabras reflejan la intención de la asociación de dar visibilidad social, cultural y educativa a la figura de Gabriel y Galán y a este monumento que forma parte indisoluble del calendario cultural cacereño.

Premios

El programa incluirá además la entrega del XXV Concurso de Poesía Escolar, que fomenta la creación literaria entre los más jóvenes, y del XV Premio Valores Extremeños, que en esta edición reconocerá al profesor y director teatral Miguel Fresneda Corchado.

Un siglo después de su inauguración, la estatua de Gabriel y Galán sigue siendo un símbolo vivo de la poesía en Cáceres, un lugar donde la palabra escrita y cantada se dan la mano. En este centenario, el diálogo entre Gabriel y Galán y Robe Iniesta refuerza la idea de que la poesía, más allá de épocas y estilos, sigue siendo una forma de identidad y expresión compartida en Extremadura.