Un venezolano en Cáceres relata la angustia por el bombardeo de Estados Unidos en su país: "Estoy muy asustado por mi familia"

El mundo se ha levantado conmocionado y expectante por la situación en Venezuela. En España se ha levando con la noticia de que Estados Unidos ha bombardeado puestos militares en Caracas y otros puntos estratégicos. Se avecina un cambio en el país y los primeros que lo saben son los propios venezolanos. Marcos Yépez es director en Arte escénicas y Dramaturgia en Cáceres, y es venezolano con mucho orgullo.

Lleva 16 años viviendo aquí, un lugar al que, cuenta, está “muy agradecido, por haberle abierto las puertas”. Allí en Venezuela ya se dedicó a las artes escénicas, pero al emigrar a España tuvo que empezar de cero. Además de escribir varias obras de teatro, uno de sus proyectos estrella es la Pasión Viviente de la Semana Santa cacereña, de la cual es director artístico.

Yépez vive sobrecogido los acontecimientos en su país. “Tengo suerte de que mi familia vive a horas de Caracas”. Sin embargo, sí cuenta con una amiga que vive en la capital y le ha contado cómo lo está viviendo. “Ella sí lo está pasando mal. Vive en una zona muy delicada, en unos edificios que están en plena avenida de las Fuerzas Armadas, frente a donde está la parte del Ministerio Militar. Y me mandó un audio que, en verdad, fue bastante fuerte, con una crisis, tirada en el suelo, se escuchaban bombas, se escuchaban disparos. A los minutos la llamé, nos tranquilizamos, la tranquilicé”. Con el paso de las horas, asegura, lo ha ido digeriendo y ya está más tranquilo.

"Me asusté"

Sobre el ataque, cuenta que “ya nos lo esperábamos, porque Estados Unidos es un monstruo a nivel político y ya había amenazas desde hace unos meses. Yo sabía que esto, tarde o temprano, iba a pasar”. “No quiero decir que no me sorprendió. Me sorprendió y a la vez me asusté. Me asusté porque pienso en los míos, pienso en mi gente, pienso en mi familia”.

Cierto es que Trump ya avisó varias veces y la actitud de Maduro siempre ha sido confiada. ¿Esa actitud ha provocado ataques más fuertes de los que tenía en mente Trump? Él cree que sí. “La actitud de él ha dado más fuerza para que este hombre tome estas decisiones”. Y ahora surge una pregunta: ¿ahora qué? “Ahora lo que hay es que esperar”.

“Esto lo ponemos en una balanza. Lo único que veo a favor del venezolano es que estamos saliendo de esta dictadura. ¿Pero qué va a pasar ahora? Esa es la pregunta”, asegura. Y aunque dice que “no sé nada”, se quiere mostrar optimista y “pensar en positivo”. “A pesar de que Estados Unidos ha invadido, ha sacado a este hombre. Yo espero que lo que venga sea positivo, pero esto va a costar. Esto no es de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso largo”.

Un éxodo

Sumado a esto, es probable un éxodo de venezolanos, seguramente a España. “Venezuela no se va a recuperar de hoy para mañana. Ya se dio un paso, pero vamos a ver qué pasa. Es que han destruido el país. Lo han destruido a nivel laboral y a nivel emocional. En Venezuela se sobrevive”.

Lo que es seguro es que Venezuela va a cambiar, algo que ve necesario. Un ejemplo es su familia, quienes tienen que reunir todos sus salarios para poder salir adelante. “Es lamentable que no puedan vivir bien, teniendo una profesión, haber tenido un buen sueldo. Yo les ayudo como puedo”.

No es fácil vivir en la Venezuela actual. Ante la pregunta, suspira. “Hay que cruzar los dedos para no enfermarse. Si tú te enfermas y no tienes familiares fuera del país, es bastante delicado”, relata. “La inseguridad que se vive en Venezuela es horrible, porque ya después de altas horas de la noche, ya no puedes andar. Es que Venezuela ha cambiado, pero para lo peor. Nos están dando un ejemplo maravilloso nuestros hermanos venezolanos. Lo digo también por mi propia familia. Porque viven el día a día y tratan de vivirlo bien por los hijos, por los nietos. Y eso es admirable, en verdad”.

Marcos lleva 16 años en Cáceres, una etapa en la que no ha visto a su familia en persona. Tuvo que emigrar por temas políticos, aun no habiéndose metido en política nunca. “Aunque yo no trabajé nunca con la política, indirectamente lo estaba, porque trabajé durante muchos años para lo que nosotros llamamos gobernación. Y fui director de cultura y de la oposición. Después fui director de un centro de bellas artes de la oposición. Y ya tienes una etiqueta, tú eres opositor. Y me tuve que ir”.

Como él hizo, son muchos los que van a tener que irse como la situación empeore, por lo que la comunidad venezolana, si ya es grande de por sí, ahora lo será más. “Yo siempre tengo contacto con amigos venezolanos. Cuando yo llegué, éramos muy pocos. Y así como en Cáceres, en toda España. La comunidad venezolana ha crecido y siempre tengo contacto con algunos de ellos”.

No tiene pensado regresar a su tierra, pero sí lograr unos billetes para que su familia venga a España. Pero eso no quiere decir que no eche de menos a su Venezuela natal. La situación que atraviesa su país actualmente le mantendrá bien pegado a la tele y en constante comunicación con los suyos.