Cáceres dentro de 20 años tendrá menos jóvenes, más mayores y será una ciudad sostenida por la inmigración: ¿por qué muere más gente?

Cáceres ha cerrado 2024 con un dato que ya no sorprende, pero que sigue teniendo un enorme peso de fondo: han muerto más personas de las que han nacido. El saldo vegetativo negativo se ha convertido en una constante estructural, no solo en la capital, sino en la práctica totalidad de la provincia. Detrás de las cifras hay consecuencias a largo plazo, decisiones políticas aún insuficientes y una dependencia creciente de la inmigración para sostener la población y la economía local.

El principal efecto del saldo vegetativo negativo es el envejecimiento acelerado de la población. Cáceres ha visto cómo la pirámide demográfica se ha ido invirtiendo: cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes en edad de formar familias. A largo plazo, esto ha supuesto una mayor presión sobre el sistema sanitario y los servicios sociales, una reducción progresiva de la población activa y dificultades para garantizar el relevo en sectores clave.

También ha tenido efectos directos sobre la economía urbana. Menos nacimientos implican menos alumnado en los centros educativos, menor demanda de vivienda familiar y un consumo más concentrado en servicios ligados a edades avanzadas. El modelo de ciudad ha comenzado a adaptarse a esta realidad, pero el desequilibrio sigue creciendo.

A nivel municipal y regional, las medidas se han centrado más en paliar los efectos que en revertir la tendencia. Cáceres ha impulsado políticas de envejecimiento activo, programas de atención domiciliaria y mejoras en la red de servicios sociales. También se han promovido iniciativas ligadas al empleo joven, el acceso a la vivienda y el apoyo al emprendimiento, con el objetivo de retener población en edad activa.

Sin embargo, no se han implantado políticas municipales directas de incentivo a la natalidad de gran alcance. Las ayudas económicas, la conciliación laboral o el acceso a guarderías han dependido en gran medida de programas autonómicos, que han tenido un impacto limitado en un contexto de precariedad laboral y retraso en la emancipación.

En comparación con grandes capitales españolas como Madrid, Valencia o Sevilla, el saldo vegetativo de Cáceres ha sido más negativo en términos relativos. Mientras que muchas grandes ciudades han compensado su baja natalidad con una inmigración muy intensa y un mercado laboral más dinámico, Cáceres ha contado con un margen mucho menor de atracción.

Aun así, el patrón de fondo ha sido similar: natalidad baja, mortalidad elevada y dependencia creciente de los flujos migratorios. La diferencia es que en Cáceres el peso del envejecimiento ha sido mayor y la capacidad de absorción económica, más limitada.

Por qué muere más gente

La alta tasa de mortalidad en la ciudad y en la provincia se ha explicado, en gran medida, por la estructura de edad. Cáceres ha concentrado una población cada vez más envejecida, especialmente en el medio rural, donde muchos municipios han perdido población joven durante décadas.

A esto se han sumado factores como la dispersión territorial, el acceso desigual a servicios sanitarios en algunas zonas y un menor relevo generacional. No se trata de una mortalidad excepcional, sino del resultado lógico de una población con una media de edad elevada.

Los jóvenes han sido la pieza clave y, al mismo tiempo, la gran ausencia del sistema demográfico cacereño. Muchos han salido de la ciudad y de la provincia para estudiar o trabajar fuera, y una parte importante no ha regresado. La falta de empleo estable, salarios bajos y dificultades para acceder a la vivienda han retrasado la formación de familias y reducido aún más la natalidad.

Quienes sí se han quedado o han regresado lo han hecho, en muchos casos, más tarde, cuando la ventana demográfica para tener hijos ya se ha estrechado.

La emigración juvenil ha tenido un impacto decisivo en el crecimiento poblacional. Cada salida ha supuesto no solo un habitante menos, sino también nacimientos que ya no se producen en el territorio. Este efecto acumulado ha lastrado durante años cualquier posibilidad de equilibrio natural.

La inmigración como salvavidas

Frente a este escenario, la inmigración se ha convertido en el principal sostén demográfico. La llegada de población extranjera y de nuevos residentes de otras regiones ha permitido mantener la población, cubrir puestos de trabajo y sostener sectores como la hostelería, la construcción, los cuidados o la agricultura.

Además, la inmigración ha aportado población en edades activas y, en algunos casos, ha contribuido a elevar ligeramente la natalidad, especialmente en la capital y en determinados municipios medianos.

Extremadura ha contado con ayudas a la natalidad, incentivos fiscales y programas de conciliación, pero los datos han demostrado que su impacto ha sido limitado. La experiencia de Cáceres ha confirmado que sin empleo estable, vivienda asequible y expectativas de futuro, las ayudas económicas puntuales no han sido suficientes para revertir la tendencia.

El saldo vegetativo negativo de Cáceres ya no es un fenómeno coyuntural, sino una realidad estructural. Y mientras no cambien las condiciones que afectan a jóvenes, empleo y vivienda, la inmigración seguirá siendo el factor decisivo para evitar que la ciudad y la provincia sigan perdiendo población a un ritmo aún mayor.