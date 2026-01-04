Somos Cáceres carga ahora contra la concejala Jacobi Ceballos y la llama incapaz: "Los barrios se desangran"

La Agrupación Local de Somos Cáceres, que no tiene representación municipal tras no haber obtenido los resultados deseados en las elecciones, sigue en su línea opositora frente al gobierno de Rafa Mateos y ahora le ha tocado el dardo a la concejala de Participación Ciudadana, Jaconi Ceballos. En un comunicado extemporáneo, el colectivo que preside Raquel Iglesias afirma que los vecinos de los barrios de la ciudad sufren "la incapacidad del gobierno municipal del Partido Popular".

Sin tapujos y con dureza y, sobre todo, sin contextualizar el por qué de estas afirmaciones lanza Somos Cáceres esta frase: "Nosotros acusamos a la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, de llevar tiempo prometiendo la recuperación de los barrios de Cáceres y todavía no conoce las necesidades de los mismos". Duras declaraciones en las que presupone el colectivo que llegados al ecuador de la legislatura, Ceballos no tiene ni idea de lo que se cuece en su área.

Espada en mano

Pese a todo, Somos Cáceres alcanza sus propias conclusiones y, siguiendo con su espada en mano, llega a calificar a Ceballo de "incapaz" y vendedora de humo aseverando esto: "Nuestra formación política ha llegado a la conclusión de que los barrios de la ciudad siguen desangrándose por la incapacidad de la concejala de Participación Ciudadana y del gobierno municipal del Partido Popular y los cacereños están ya hartos de los proyectos y humo de Jacobi Ceballos y necesitamos realidades y no falsas promesas".

Jacobi Ceballos presenta 'Cáceres florece'. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

La Agrupación Local, llegada a este punto, hace un listado cargado de generalidades que cae en la más pura demagogia y lanza esta frase: "Reclamamos al Partido Popular una apuesta firme por las fiestas y tradiciones de los barrios, fomento del comercio de proximidad, más zonas verdes, renovación del mobiliario urbano, limpieza de solares,mejoras en la movilidad o un asfaltado coherente, etc..." Y para concluir el ataque a Ceballos sentencia: "Desde Somos Cáceres señalamos también la falta de atención por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana a las demandas de los colectivos vecinales de la ciudad".