Cáceres el Viejo celebrará su 'Fiesta Infantil de Reyes Magos' este 4 de enero de 2026 con castillos hinchables y sorteos

Tres opciones muy diversas para disfrutar de la ciudad.

Fiesta Infantil de Reyes Magos en Cáceres el Viejo

Este 4 de enero de 2026, la Urb. Cáceres el Viejo celebrará su Fiesta Infantil de Reyes Magos en el Complejo Deportivo (Piscina), a partir de las 16.30 horas. Durante la tarde, los asistentes podrán disfrutar de castillos hinchables, pintacaras, un rastro de segunda mano, churros, chocolate y café caliente.

La Comitiva Real y Sus Majestades los Reyes Magos visitarán el recinto a las 19.30 horas. La entrada será gratuita para los socios, mientras que los no socios deberán abonar cinco euros por niño o niña. Además, se realizará el sorteo de un lote de juguetes y una conexión de fibra óptica de 1 GB. Una cita llena de diversión para los más pequeños de la familia.

'Coco, el musical' vuelve a la ciudad este domingo

Este domingo, a las 18.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá Coco, el musical: Recuérdame, un espectáculo familiar que ha recorrido los principales auditorios y teatros de España durante más de seis años, con llenos absolutos en todas sus funciones y más de 700.000 espectadores.

Con un elenco artístico de primer nivel, todas las voces en riguroso directo y una cuidada puesta en escena, este musical tributo a la película Coco, inspirada en la festividad mexicana del Día de Muertos, promete emocionar a grandes y pequeños. Un espectáculo apasionante, pensado para toda la familia, que regresa a Cáceres para ofrecer una experiencia única y entrañable.

FEXME abre el proceso para los circuitos de senderismo 2026

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) ha anunciado que el próximo miércoles 7 de enero se abre oficialmente el proceso de selección de rutas para conformar el Circuito Camina Extremadura 2026 y los nuevos circuitos temáticos de senderismo. La federación invita a ayuntamientos, clubes, asociaciones y otras entidades a presentar sus propuestas.

Con esta iniciativa, la FEXME refuerza su compromiso con la promoción del senderismo como actividad saludable, segura y accesible, así como con la dinamización del turismo activo y sostenible en toda la región. Entre los circuitos temáticos propuestos para 2026 se incluyen rutas cortas y fáciles, itinerarios accesibles para personas con discapacidad, recorridos culturales por espacios patrimoniales, rutas gastronómicas con productos locales, senderos vinculados a actividades de naturaleza y ciencia, recorridos de mayor dificultad para montañistas y rutas dirigidas a jóvenes que combinen deporte y eventos culturales. La federación se encargará de la promoción y difusión de todas las rutas seleccionadas para garantizar la máxima participación.