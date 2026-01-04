Los carteros reales preparan el ambiente pre-Cabalgata en Cáceres

Ya se puede sentir el ambiente de la Cabalgata de Reyes en Cáceres. Aunque de forma más primitiva y breve, este domingo el paseo de Cánovas y su recorrido hasta la plaza Mayor se llenaron de música y un ambiente navideño gracias al pasacalles de los carteros reales de los Reyes Magos.

El recorrido inició en la calle Rodríguez Moñino alrededor de las 17.30 horas, bajó Cánovas, San Antón, San Pedro y Gran Vía hasta la plaza Mayor. Durante todo este, aunque la gran mayoría eran niños, algunas personas mayores, también de la residencia de ancianos de Cánovas, se animaron a ver y disfrutar del espectáculo que se les estaba ofreciendo.

El alegre y colorido cortejo lo encabezaron la charanga 'Follow the leader', quienes tocaron incansablemente villancicos con esa rapidez característica, y a su lado cuatro duendes gigantes y cabezudos. Les seguía el buzón real, sobre ruedas.

Unos metros más atrás, para que las canciones no se mezclaran, continuaba el desfile una carroza musical, la única presente, con una temática culinaria y navideña con chefs y duendes saludando a todos los curiosos que, en la tarde de domingo, se encontraron con tal peculiar panorama. Un payaso y otro gigante iban acompañando a la carroza.

Desfile de los carteros reales de Cáceres / Jorge Valiente

Carteros reales

El motivo del desfile, al que acudieron los concejales de Festejos, Soledad Carrasco, y de Cultura, Jorge Suárez, era acompañar a los carteros reales a su recibimiento en la plaza Mayor. Fueron tres carteros, al igual que los tres magos, representando a las cofradías del Despojado, el Humilladero y la Salud. Las cofradías de Cáceres, aunque viven sus días importantes en Semana Santa, también se involucran mucho en este tipo de eventos.

La comitiva la cerraba, por tercera vez, la música. Al igual que ocurriría el sábado en la recepción a Melchor, Gaspar y Baltasar en Santa María, fue la banda infantil de cornetas y tambores de la cofradía del Humilladero la que ponía el punto y final a la procesión. No faltaron los caramelos ni el confeti, así como los globos.

Una pequeña cabalgata de Reyes sin los Reyes. Será el lunes, día 5 de enero, cuando sí veamos más carrozas, más grandes, con más personas, más caramelos, más música y, sobre todo, los tres sabios de Oriente. Quienes hayan apurado al máximo para entregar su carta, han tenido aquí esta última oportunidad.