La figura de Gabriel y Galán vuelve a ser protagonista en Cáceres con motivo de la Epifanía del Señor

Es una mañana alegre esta del seis de enero. Amanecer cacereño de regalos, abrazos y buenos deseos; es una mañana feliz. En el paseo del Cánovas de siempre, ya desde bien temprano se puede ver ciertos movimientos junto a la estatua de nuestro Gabriel y Galán. Allí nos encontramos al amigo Matías, hombre enamorado del arte literario de nuestro poeta preparándolo todo, cada año con mayor ilusión y entrega; y es que Cáceres tiene hombres para todo y el amigo Matías lo es, sin ningún género de dudas. Con el paso de las horas, la mañana se va acercando al cenit de su esplendor, ya sea con un sol radiante o con otra climatología diferente, junto a nuestro amigo Gabriel y Galán se van congregando los asiduos al noble arte poético, que tan digno personaje de nuestra literatura mostrara durante su vida en este mundo terreno, dejándonos un enorme legado literario.

Homenaje a Gabriel y Galán en Cáceres / Carlos Gil

Así es esta ciudad, que se engalana para la celebración del nacimiento del Niño Dios, y ahora se congrega como broche de oro, en este día de la Epifanía del Señor, al rededor de nuestro amigo Gabriel y Galán. Un lugar donde se comenzó a elogiar al ilustre poeta, bajo las miradas de aquellos distinguidos blasones de nuestra cultura; Valeriano Gutierrez Macias, Fernando Bravo y Bravo, Manuel Vidal Carrasco, José Canal Rosado, Fernando García Morales y tantos más, que con el pasar de los tiempos de la historia de esta ciudad, ese viento misterioso de la muerte se ha ido llevando hacia los cielos eternos de nuestro Cáceres; si bien desde ese balcón tan celestial, siguen deleitándose año tras año, con el recitar de los versos del amigo Gabriel Galán.

Escultura

Y todo tiene lugar, cada mañana de un seis de enero al cobijo de la escultura, que las manos del noble artista Pérez Comendador realizara captando perfectamente en este monumento la postura serena y mirada hacia el infinito de Gabriel y Galán, junto con dos escenas idealizadas de las narraciones de poemas a los que el amigo Gabriel y Galán les puso todo el sentir de esta tierra nuestra: Las Sementeras y El Cristu Benditu. Monumento inaugurado un seis de enero de 1926 con todo los honores, después que el autor ganase un Concurso Nacional convocado por el Ayuntamiento de la ciudad, para conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte del poeta. Sobre su tumba entreabierta siguen cayendo siempre lluvias abundantes de lágrimas y ese frío rocío de otoño, que demuestra el espíritu del poeta, cual grande es el camino que se le profesa.

Un acto cultural, literario y de recuerdos, donde la voz de numerosos cacereños se hace sentir en el noble arte de recitar poesías. También los colegios son protagonistas, en esos premios emblemático que la organización hace entrega, con el objetivo de llevar la cultura a nuestros jóvenes y acercarles la figura del este gran referente cultural, notorio por su castúo, que con su distinguido arte literario nos daba a conocer la vida y miserias de esas tierras tan queridas por todos los extremeños, las Hurdes...

Por la cuesta del serrucho pizarroso

va bajando la paupérrima jurdana

con miseria en el alma y en el cuerpo,

con el hijo medio imbécil a la espalda..

Yo les pido dos limosnas para ellos

a los hijos de mi patria:

Pan de trigo para el hambre de sus cuerpos,

Pan de ideas para el hambre de sus almas.

Tampoco falta la Banda de Música Municipal de la ciudad para amenizar el acto y en el corazón de todos los que allí nos congregamos el recuerdo, y la tristeza de tantos paisanos nuestros que en este lugar dejaron un tiempo de su precioso tiempo, para loar a nuestro amigo Gabriel y Galán y disfrutar de sus poemas. Unas poesías que no son volanderas que se olvidan después de leerlas en un rato de sosiego y descanso. Son poesías que siempre llevan alma dejando grandes deleites incomparables. Con el pasar del tiempo, ese tiempo que todo lo borra, la poesías de este genio del arte literario continua siendo una de las mas bellas de nuestra literatura española y Cáceres año tras año lo recuerda con humildad y elegancia. Allí nos encontraremos de nuevo.