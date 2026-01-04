El Gran Teatro de Cáceres ovaciona una comedia sobre la salud mental femenina durante la menopausia, con varios minutos de aplausos

El Gran Teatro de Cáceres cumple 100 años y lo hace de la mejor forma posible, colgando el cartel de “no hay entradas” para acoger el estreno absoluto de “Locas, retiro sin cobertura”, el nuevo montaje de Emulsión Teatro, al que el públicó ovacionó durante varios minutos al finalizar la función. Un arranque de gira brillante que confirma la excelente acogida de esta comedia contemporánea, comprometida y cercana a la realidad de las mujeres.

Durante 75 minutos, el escenario se convirtió en un espacio de reconocimiento colectivo, donde el humor, la emoción y la verdad escénica caminaron de la mano. El público respondió con risas constantes, silenciosy una gran conexión a la historia de Remedios y Angustias, dos mujeres que deciden desconectar del mundo para enfrentarse, sin filtros ni cobertura, a sus propias emociones, en la que destaca, además, la gran complicidad entre las actrices.

La directora y actriz Asunción Mieres recalcó tras el estreno que “ver el Gran Teatro lleno y sentir esa respuesta tan generosa del público es un regalo enorme”. En este sentido, subrayó que Locas“ nace de la necesidad de hablar sin miedo de procesos vitales propiamente femeninos y que continúan siendo un tabú”.

Gira nacional

El estreno en Cáceres supone el inicio de una gira nacional que llevará el espectáculo a escenarios como la Sala Trajano de Mérida el próximo 24 de enero, Zaragoza o Menorca, entre otras localidades, consolidando este montaje como una de las apuestas más sólidas de la compañía para la temporada.

“Locas, retiro sin cobertura”, con texto de Virginia Campón y dirección de Asunción Mieres, propone una mirada honesta y sin edulcorantes sobre la menopausia, la salud mental y la necesidad de parar y escucharse, siempre desde el humor y la complicidad. La puesta en escena, ágil y cercana, refuerza un relato que conecta con públicos diversos y trasciende el escenario.

Cabe recordar que “Locas, retiro sin cobertura”, se trata de un proyecto multidisciplinar con vocación social, que amplía su impacto a través de charlas y encuentros con mujeres del ámbito rural, centrados en la salud mental, el bienestar emocional. En este sentido, hay que mencionar el apoyo de la psicóloga Ángeles Agudo para trabajar la salud mental de las mujeres en los pueblos.

Con todo, se grabará un podcast, se crearánpíldoras audiovisuales para redes sociales y se volcará el proyecto en un libro, concebido como espacio de reflexión y memoria colectiva.

Éxito del ciclo infantil en Navidad

Este lleno absoluto en el Gran Teatro se suma al rotundo éxito del ciclo infantil formado por 3 cuentacuentos, que han tenido lugar los días 26, 29 de diciembre y 2 de enero en el Palacio de la Isla, siendo el último “Camila, la bruja que quería ser científica”, en el que la compañía también ha llenado los aforos.

Jorge Valiente

Una respuesta que reafirma el vínculo de la compañía con la ciudad y su capacidad para conectar con públicos de todas las edades, consolidando su papel como referente cultural en Extremadura.

Emulsión Teatro

Emulsión Teatro cumple en 2025 doce años de trayectoria y se ha posicionado como una compañía de referencia en el panorama escénico extremeño. Su trabajo abarca teatro infantil, clásico y contemporáneo, con producciones que han pasado por los escenarios de Extremadura, Castilla y León, Madrid y Portugal.

Entre sus montajes más destacados se encuentran “Juego de Damas” —premiada en el III CETIT de Trujillo—, La Compañía del Tenorio, Las dos bandoleras (Festival de Teatro Clásico de Cáceres), “El Lazarillo de Tormes”, “De placeres, saberes y temores” y Madame Giselle.

Con “Locas, retiro sin cobertura”, Emulsión Teatro consolida su línea de trabajo basada en un teatro comprometido con la realidad social y el ámbito rural, que combina calidad artística, reflexión contemporánea y cercanía con el público.