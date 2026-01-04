Agenda cultural
Novela negra, histórica y juvenil: los géneros que lideran las ventas de libros en Cáceres, según Pléyades
Gil, de la Librería Pléyades, asegura que muchos clientes acuden con listas de libros y que incluso los no lectores pueden encontrar el título perfecto para ellos
María José Gil, trabajadora de la Librería Pléyades, ubicada en el Centro Comercial Cánovas desde 1999, ha compartido con este periódico cuáles son los libros más demandados actualmente por los cacereños. Además, destaca por qué regalar un libro sigue siendo una opción acertada en cualquier época del año.
Los géneros más demandados
"La novela negra y la histórica son los géneros que más se venden, junto con muchos libros juveniles. Un libro siempre es un buen regalo: puede que lo regales en Navidad y no sea el momento en el que la persona lo lea, pero siempre lo tendrá ahí y podrá disfrutarlo cuando le apetezca. Hay quien lee más en verano, cuando dispone de más tiempo libre, y quizá ese libro lo recibió meses antes. Además, muchas personas vienen a la librería con listas bastante largas. Y aunque alguien no sea un gran lector, siempre hay un libro para cada gusto: de arte, ajedrez, fútbol, la Primera Guerra Mundial, curiosidades… A veces ocurre que una persona simplemente no ha encontrado aún el libro adecuado. Empiezas con uno que no pensabas que te fuera a gustar y, sin darte cuenta, acabas leyendo una serie completa".
Balance positivo en la venta de libros
Por otro lado, Gil destaca que la librería cuenta con una clientela muy diversa y valora de forma muy positiva la campaña navideña, ya que durante estas fechas se está registrando una notable venta de libros. Señala además que disponen tanto de novedades editoriales como de clásicos, así como de una amplia oferta de literatura infantil, juvenil y de ensayo, sin olvidar su destacada sección de idiomas, una de las más demandadas por los lectores cacereños.
