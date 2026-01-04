Estos son los ganadores del centenario homenaje a Gabriel y Galán en Cáceres

Cáceres ya conoce a los ganadores del XXV Concurso de Poesía Escolar y del XV Premio "Valores Extremeños", que se entregarán el próximo 6 de enero de 2026, a partir de las 12.00 horas, ante la estatua de José María Gabriel y Galán en el paseo de Cánovas. El acto tendrá un carácter especial al cumplirse 100 años del primer homenaje público al poeta, celebrado el 6 de enero de 1926 con motivo de la inauguración del monumento.

El jurado, presidido por Matías Simón Villares, ha fallado una edición especialmente significativa del certamen, en la que se han presentado 876 poemas, todos ellos escritos a mano, reafirmando el carácter educativo, artesanal y profundamente humano de una cita muy arraigada en la ciudad.

Relación completa de ganadores del XXV Concurso de Poesía Escolar

Primer Premio de Poesía Social

Vega Flores Blanco, Colegio Isabel de Moctezuma (Cáceres), 6.º B, 11 años.

Título: La profesora de Inglés.

El poema aborda el acoso escolar y la superación personal.

Versos destacados: "Un trauma que cayó sobre un ángel al que le quemaron las alas, pero una mano cálida, suave como un destello, rompió la sombra fría y abrazó su cuello".

Primer Premio de Poesía y Caligrafía (en recuerdo de Don Edmundo Costillo y Marín)

Victoria Pardo Vargas, Colegio Isabel de Moctezuma (Cáceres), 6.º A, 11 años.

Título: Amapola y Margarita.

El jurado ha destacado la "perfecta caligrafía" de la alumna.

Versos destacados: "Amapola y Margarita de lo buenas amigas que eran iban juntas al colegio, en clases de canto también coincidían y en el único sitio que no estaban juntas era en su propia casita".

Primer Premio de Poesía

Ángela Machacón Romero, Colegio La Asunción (Cáceres), 1.º ESO B, 12 años.

Título: El colegio.

El poema reflexiona sobre la importancia de rodearse de belleza para sentirse feliz en el entorno educativo.

Primer Premio de Poesía

Kika Delgado Marcos, Colegio La Asunción (Cáceres), 1.º ESO A, 12 años.

Título: El colegio.

Un texto centrado en la amistad y los compañeros.

Versos destacados: "Cuando llego a la puerta y veo a mis amigos, se me iluminan los ojos, se me enciende un brillo".

Primer Premio de Poesía

Rafa Gómez Hormigo, Colegio Isabel de Moctezuma (Cáceres), 6.º B, 11 años.

Título: Lo que aprendemos en la escuela.

Un poema sobre el aprendizaje y el paso del tiempo.

Versos destacados: "Ahora vamos camino del instituto y cada vez somos más astutos".

Primer Premio de Poesía Creativa (en recuerdo de Don Valeriano Gutiérrez Macías)

Alma Gutiérrez Chávarri, IES Universidad Laboral (Cáceres), 1.º B, 12 años.

Título: Aquel sonido molesto.

El poema habla de cómo pequeños detalles pueden hacerse grandes.

Versos destacados: "En la puerta de nuestra clase hay una gotera y la profesora les pregunta a las gotas de agua que cuándo se irán".

Primer Premio de Poesía y Primer Premio de Caligrafía

Noa Cruz Delgado, IES Universidad Laboral (Cáceres), 1.º ESO B, 12 años.

Título: La armónica y la guitarra.

Un poema que une música y poesía en el ámbito escolar.

Versos destacados: "Con la armónica y la guitarra los poemas se transforman en canciones".

Primer Premio de Poesía

Alma Rebollo Mateos, Colegio Nazaret (Cáceres), 1.º B, 12 años.

Título: La poesía es libre.

Un texto sobre el uso consciente de las palabras.

Versos destacados: "Al escribir poesía me siento feliz. Cuando me concentro las palabras salen solas".

Primer Premio de Poesía Familiar

Noa Hinojal Pérez, Colegio Nazaret (Cáceres), 1.º A, 11 años.

Título: La Navidad.

Un poema sobre la importancia de compartir estas fechas en familia.

Versos destacados: "Disfrutas un montón y con la familia un mogollón. Cuando es Nochebuena la comida la notas más buena".

Primer Premio de Poesía

Triana Gordillo Carrere, Colegio Isabel de Moctezuma (Cáceres), 6.º A, 11 años.

Título: Mi experiencia en el colegio ha sido un cuento.

Un recorrido por los recuerdos escolares.

Versos destacados: "Ha sido maravilloso y he disfrutado con mis compañeros y siempre los tendré en mi corazón".

Primer Premio de Microrrelatos

Mencía Tello Crespo, Colegio Carmelitas (Cáceres), 5.º B, 10 años.

Título: El lugar.

Microrrelato ambientado en su colegio de la calle San Pedro.

Premio Valores Extremeños

El XV Premio "Valores Extremeños" ha recaído en Miguel Fresneda Corchado, director teatral y profesor de Lengua, Literatura y Teatro, por su trayectoria vinculada a la educación, la cultura y la transmisión de valores a través de las artes escénicas.

Un homenaje que cumple cien años

El acto del próximo 6 de enero está organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Estatua del Poeta José María Gabriel y Galán, bajo la presidencia de Matías Simón Villares, y conmemorará el centenario de la inauguración de la estatua, realizada en bronce por el escultor Enrique Pérez Comendador, ganador de un concurso público nacional y financiada mediante suscripción popular. El monumento fue promovido por el Ayuntamiento de Cáceres para recordar los 20 años del fallecimiento del poeta, ocurrido el 6 de enero de 1905.

Durante el acto, además de la lectura pública de los poemas por parte de los escolares premiados, se contará con intervenciones musicales y con varios reconocimientos especiales. La organización ha querido destacar la figura de Valeriano Gutiérrez Macías y Joaquín García-Plata, impulsores durante muchos años de este homenaje y responsables de que esta tradición no se perdiera.

Asimismo, se rendirá un reconocimiento a José María Rodríguez Bermúdez, recientemente fallecido, propietario del Bar Oliver, establecimiento cercano a la estatua y conocido por su profunda admiración por Gabriel y Galán.

Como recordatorio del sentido profundo del homenaje, la organización ha recuperado unas palabras de Miguel de Unamuno tras la muerte del poeta: "No ha pasado Gabriel y Galán por la tierra como callada sombra; deja cantos de consuelo para los pobres soñadores del sueño de la vida. En estos cantos nos queda el alma de su alma. Se la dio su pueblo y a su pueblo vuelve".

Cien años después, el paseo de Cánovas volverá a convertirse en escenario de memoria, poesía y educación, confirmando que la voz de Gabriel y Galán sigue viva en Cáceres, especialmente en la de los más jóvenes.