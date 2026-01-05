Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arte contemporáneo femenino: la propuesta de Helga de Alvear en 2026

El museo presentará este año ‘Dreamwork’, una exposición de mujeres artistas, que cruzan creación artística y experiencia subjetiva, y que han tenido que reivindicar su lugar en la historia del arte

Una mujer contempla una de las exposiciones del museo cacereño.

Una mujer contempla una de las exposiciones del museo cacereño. / EL PERIÓDICO

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear presentará este año ‘Dreamwork’, una exposición que reivindica el momento del sueño como una oportunidad única para la creación estética, con el protagonismo de Simone Fattal, Louise Bourgeois, Huguette Caland y Etel Adnan; todas ellas son mujeres artistas que exploran desde el arte contemporáneo temas ligados a la memoria, el subconsciente, la imaginación y los mundos oníricos, trabajando a menudo desde experiencias personales, culturales o emocionales profundas. Todas cruzan arte y experiencia subjetiva. Sus obras reflejan mundos interiores, sueños o memoria. Rompen con representaciones estrictamente figurativas para abrir espacios de interpretación personal y poética. Y son creadoreas que han tenido que reivindicar su lugar en la historia del arte.

Varias obras de Etel Adnan de la Colección de Helga de Alvear.

Varias obras de Etel Adnan de la Colección de Helga de Alvear. / CEDIDA

Refugio creativo

Se trata de un espacio donde los pensamientos y la imaginación dejan huella, permitiendo la construcción de mundos nuevos y sorprendentes. Este ámbito, «que a lo largo de la historia del arte ha sido a menudo marginal o ignorado, ha servido como refugio creativo para numerosos artistas, y la muestra lo pone de manifiesto de manera excepcional».

La exposición reúne una cuidada selección de obras de importantes artistas internacionales, muchas de ellas pioneras en la exploración de los sueños, la memoria y la imaginación.

Tal es el caso de Simone Fattal: libanesa-estadounidense, que combina la escultura, pintura y cerámica para crear objetos que parecen surgir de sueños o mitos, explorando la memoria histórica y personal; también mezcla materiales tradicionales y experimentales para crear objetos que parecen emerger de un mundo onírico, cargados de simbolismo y referencias mitológicas.

Louise Bourgeois: francesa-estadounidense, famosa por sus esculturas y dibujos que abordan traumas, deseos y recuerdos, transformando experiencias subjetivas en formas que parecen extraídas de un subconsciente activo.

Huguette Caland: libanesa, su obra pictórica y escultórica combina la abstracción y la sensualidad, evocando paisajes interiores y estados de ensueño, así como la libertad de exploración emocional y corporal. Y Etel Adnan: escritora, poeta y pintora libanesa, Adnan plasmó en sus lienzos la riqueza de la percepción sensorial y la contemplación de la naturaleza, creando obras que combinan claridad formal y un lirismo propio de los sueños, según apuntan desde la organización.

Transformar el sueño

Además de estas autoras, la exposición incluye otras creadoras que han trabajado desde perspectivas diversas, todas unidas por la capacidad de transformar el sueño en materia artística, ya sea a través de la pintura, la escultura, la instalación o la fotografía.

Dreamwork’ se podrá visitar desde el 6 de noviembre de 2026, ofreciendo al público una oportunidad única para adentrarse en un universo donde la imaginación y la creación se entrelazan con la experiencia del sueño.

TEMAS

