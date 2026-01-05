Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaGalería de CánovasAeropuerto en CáceresAnuario 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Proyecto turístico

Cáceres no renuncia al Mirador de San Marquino: cambios para salvar la obra y apaciguar la polémica vecinal

Se cerrará en horario nocturno para evitar botellones y molestias a los residentes

Imagen del espacio donde se construirá el Mirador de San Marquino.

Imagen del espacio donde se construirá el Mirador de San Marquino. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha avanzado que en las próximas semanas se licitarán de nuevo las obras para la construcción del Mirador de San Marquino, después de que la propuesta haya quedado desierta por cuestiones logísticas y que se hayan tenido que introducir cambios tras el fuerte malestar que el proyecto ha generado entre los residentes.

“El proyecto sigue en marcha. Se va a sacar a licitación de nuevo después de una modificación para incluir el transporte y del material hasta el lugar de la obra, que no se contemplaba en la anterior licitación por el difícil acceso al sitio”, han expresado desde el consistorio cacereño.

Más de 100.000 euros

De hecho, que el concurso quedase desierto (se trata de una actuación que ronda los 150.000 euros) se ha debido a problemas con el transporte de materiales para ejecutar la obra; es decir, es una cuestión logística la que ha primado a la hora de que ninguna empresa se haya interesado por desarrollar la propuesta.

Se trata de otro de los proyectos de miradores que también aportarán mayor esplendor turístico a la ciudad, con el objetivo de alargar la estancia de los visitantes y aumentar las pernoctaciones. Pero que se ha encontrado con el rechazo vecinal. Y los residentes piden que la obra se sitúe “lo más alejada posible de las viviendas”.

Botellones

Uno de los principales puntos de fricción es la localización del mirador, prevista al final de la calle Venus. Según los afectados, se trata de un espacio “recóndito, sin salida y de difícil acceso”, lo que genera problemas tanto para los visitantes como para los servicios de emergencia. Y alertan de la posible celebración de botellones o de encuentros de jóvenes a altas horas de la madrugada.

Noticias relacionadas y más

No obstante, desde el consistorio cacereño sostienen que “ya se produjeron reuniones con los vecinos, cumpliendo la mayoría de las demandas, desplazando incluso el lugar definitivo” y que se cerrará el mirador en horario nocturno “para evitar botellones”. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
  2. Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
  3. La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
  4. La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
  5. Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
  6. Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
  7. Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
  8. Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector

Cáceres no renuncia al Mirador de San Marquino: cambios para salvar la obra y apaciguar la polémica vecinal

Cáceres no renuncia al Mirador de San Marquino: cambios para salvar la obra y apaciguar la polémica vecinal

Todo a punto para la cabalgata de Reyes Magos en Cáceres: esta tarde, una carroza de Mario Bros

Todo a punto para la cabalgata de Reyes Magos en Cáceres: esta tarde, una carroza de Mario Bros

Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres

Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres

La Ronda San Francisco de Cáceres, de nuevo en obras: así cambia el tráfico

La Ronda San Francisco de Cáceres, de nuevo en obras: así cambia el tráfico

"Menos bombas, más bellotas": El Ciervo Azul, la tienda rural que vende sudaderas artesanas en Cáceres

"Menos bombas, más bellotas": El Ciervo Azul, la tienda rural que vende sudaderas artesanas en Cáceres

El edificio inhóspito de Reyes Huertas, catorce años de espera y carteles por una solución social en Cáceres

El edificio inhóspito de Reyes Huertas, catorce años de espera y carteles por una solución social en Cáceres

Paula Salamanca, galardonada con un premio nacional de enfermería: "La profesionalidad de las enfermeras extremeñas es brutal, están muy preparadas"

Paula Salamanca, galardonada con un premio nacional de enfermería: "La profesionalidad de las enfermeras extremeñas es brutal, están muy preparadas"

¿Qué pasaría si Cáceres tuviera un aeropuerto?

¿Qué pasaría si Cáceres tuviera un aeropuerto?
Tracking Pixel Contents