Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres

La barriada de La Madrila, uno de los principales referentes del ocio nocturno en la capital cacereña, ha registrado un descenso de público en las tradicionales zonas de cañas y copas durante las fiestas navideñas. Así lo señala el presidente de la asociación vecinal, Paco de Borja, quien asegura que la afluencia ha sido "menor en comparación con otros años".

Según explica el representante vecinal, este cambio podría estar relacionado con una modificación en los hábitos de ocio, ya que cada vez cobra más fuerza el denominado tardeo en otras zonas de la ciudad, como la calle Pizarro, la zona de los Obipos o el entorno del centro comercial Ruta de la Plata.

No obstante, De Borja matiza que no todo el barrio ha seguido la misma tendencia. En La Madrila Alta, y de manera especial en la plaza de Bruselas, sí se ha concentrado un mayor número de personas, lo que refuerza la idea de un desplazamiento del ocio hacia otros espacios y horarios.

Normalidad durante las fiestas

En cuanto al desarrollo general de las fiestas navideñas, el presidente vecinal subraya el clima de "normalidad" con el que han transcurrido las celebraciones en el barrio. No se han registrado incidentes ni contratiempos reseñables, y tanto la Policía Local como la Policía Nacional no han trasladado ningún hecho destacable durante estas fechas.

"En Navidad y Año Nuevo no suele haber problemas porque la gente va a lo suyo", afirma De Borja, poniendo en valor el buen comportamiento general y la ausencia de conflictos.

Falta de iluminación navideña

Pese al balance favorable en materia de convivencia, una de las principales reivindicaciones del barrio sigue siendo la ausencia de iluminación navideña. Desde la asociación de vecinos consideran que La Madrila, al igual que otros barrios periféricos, sufre un agravio comparativo respecto a zonas como el centro de la ciudad.

De Borja denuncia que esta situación se repite año tras año y reclama una planificación más equitativa de la iluminación navideña. "No puede ser que haya zonas claramente beneficiadas mientras otras quedan relegadas", advierte.

El presidente de la asociación de vecinos de La Madrila, Paco de Borja, en la barriada. / Carlos Gil

La queja, asegura, ha sido trasladada en varias ocasiones al ayuntamiento y fue reiterada recientemente en el Consejo de Relaciones Vecinales, donde los concejales de Seguridad y Participación Ciudadana tomaron nota de la reclamación.

Actividades vecinales

Más allá del ocio nocturno, el balance de las actividades organizadas por la asociación vecinal durante las fiestas ha sido muy positivo. El pasado 23 de diciembre se celebró una fiesta infantil en la sede vecinal, en la que participaron más de 40 niños. La jornada incluyó pintacaras, zumba, cuentacuentos y diversas actividades lúdicas, con una gran acogida por parte de las familias del barrio.

Un día antes, el 22 de diciembre, tuvo lugar una fiesta solidaria de amigas en el Complejo La Colina, que reunió a alrededor de 60 personas. El encuentro estuvo amenizado con música y destacó por el buen ambiente. Además, como viene siendo habitual, el complejo colaboró con la asociación en la elaboración de las tradicionales migas.

A estos actos asistieron representantes políticos, vecinos de La Madrila y personas procedentes de distintos puntos de Cáceres, incluidos niños de varios barrios de la ciudad, reforzando el carácter abierto y participativo de las celebraciones.