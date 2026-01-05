Todo a punto para la cabalgata de Reyes Magos en Cáceres: esta tarde, una carroza de Mario Bros

Nos encontramos a 5 de enero, día muy especial para muchos niños y mayores porque es cuando vienen los Reyes Magos. Todas las grandes ciudades de España, y algunas más pequeñas, vivirán esta noche la llegada de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Además, se prevé una jornada realmente fría.

Cáceres no será menos, y será a las 18.00 horas cuando su Cabalgata salga del parque de bomberos del Sepei, tal y como hace todos los años. Esa no es novedad, como tampoco es su recorrido: avenida de las Lavanderas, avenida Pierre de Coubertin, avenida Isabel de Moctezuma, calle Sánchez Manzano, avenida Antonio Hurtado, avenida de España por los números impares, calle San Antón, calle San Pedro, San Juan, Gran Vía y plaza Mayor. Tiene previsto llegar al centro neurálgico de la ciudad sobre las 20.30 horas.

Es en Cánovas donde ya se puede ver la preparación de la ciudad para el desfile de esta noche, prohibiendo los aparcamientos a ambos lados de la calzada y a lo largo de los 500 metros que se van a recorrer en la céntrica avenida. Además, a la altura de la residencia de ancianos, se encuentra una zona reservada para personas con movilidad reducida (hay otra disponible en la avenida Isabel de Moctezuma).

Zona de movilidad reducida. / Pablo Parra

Cabalgata

Contará en esta edición con 14 carrozas, una menos que el año pasado. Sin embargo, sí sumará 200 participantes más (800 en total) y 1.000 caramelos más (4.000 en total). Además, rendirá homenaje a los bomberos del Infoex, quienes han sido los héroes de Extremadura este verano jugándose la vida en sofocar los terribles incendios que asolaron el norte provincial.

Como novedades, el programa incorpora dos espectáculos circenses puntuales a lo largo del recorrido, ubicados en la Cruz de los Caídos y en la plaza Mayor, así como una carroza temática dedicada a Mario Bros. Además, se mantienen los tramos inclusivos, con un espacio sin música en la calle Sánchez Manzano.

Las imágenes de la Cabalgata de Reyes en Cáceres / Jorge Valiente

Una vez llegue el cortejo a la plaza Mayor, los Reyes serán recibidos por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, quienes subirán al balcón del ayuntamiento y dirán unas palabras a todos los niños. El resto del desfile seguirá un trayecto hacia la calle Gabriel y Galán.

Seguridad

Habrá un gran dispositivo de seguridad para garantizar que no haya incidentes que causen males a los miles de cacereños que se van a agolpar, especialmente en el centro. El operativo cuenta con una coordinación conjunta entre la Policía Local de Cáceres, Policía Nacional, Guardia Civil, Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos de la Diputación de Cáceres, DYA, Cruz Roja, 112 Extremadura, Servicio Extremeño de Salud y la empresa de limpieza Valoriza.

En total, se desplegarán cerca de una treintena de policías locales, entre agentes y mandos a lo largo del recorrido de la cabalgata y en los puntos de mayor afluencia de público. En el ámbito de los servicios municipales, la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Valoriza, realizará un refuerzo especial de limpieza tras el paso de la cabalgata, así como labores de baldeo durante la noche. Además, el día de Reyes se reforzará la recogida de cartón con un dispositivo especial compuesto por 28 personas.