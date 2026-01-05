El edificio inhóspito de Reyes Huertas, catorce años de espera y carteles por una solución social en Cáceres

El edificio de la calle Reyes Huertas de Cáceres, antigua sede de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, ha continuado en estado de abandono más de una década después de su cierre definitivo. En los últimos días, han aparecido carteles en el entorno del inmueble reclamando una solución para las personas sin hogar que utilizan el espacio como refugio, una situación que ha vuelto a situar el inmueble en el centro del debate social y vecinal.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ya se pronunció sobre el estado del edificio y confirmando a este diario que “en estos momentos se están estudiando las posibilidades para el inmueble” y que “se están barajando opciones para volver a darle un uso en el ámbito social”, sin concretar plazos ni actuaciones específicas.

El inmueble, construido por la Junta de Extremadura en 1990, ha albergado hasta 2009 la sede provincial de Bienestar Social y, posteriormente, distintos servicios vinculados a ayudas de emergencia y centros infantiles. Cerró definitivamente en enero de 2011, cuando apenas había superado las dos décadas de funcionamiento. Desde entonces, sus más de 2.000 metros cuadrados han permanecido sin actividad.

En 2013, el edificio fue cedido a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, que proyectaban la creación de un centro asistencial para entre 35 y 40 personas con discapacidad, además de un centro de día y servicios de apoyo a familias. Sin embargo, la complejidad administrativa, las exigencias urbanísticas y la falta de financiación llevaron a la renuncia definitiva del proyecto en marzo de 2021.

Durante ese periodo, y para hacer viable la iniciativa, el Ayuntamiento de Cáceres aprobó en julio de 2015 una modificación puntual del Plan General Municipal que afectaba a la parcela situada en el número 9 de Reyes Huertas. Aunque el promotor desistió, las condiciones urbanísticas siguen vigentes y el inmueble continúa catalogado como sistema general dotacional de equipamiento genérico.

Esta calificación limita los posibles usos del edificio a fines administrativos, institucionales, sanitarios, asistenciales, sociales, culturales, educativos o similares, lo que reduce las opciones de reconversión fuera del ámbito público o social.

Degradación del inmueble y malestar vecinal

El estado del edificio ha ido deteriorándose con el paso de los años. Ventanas rotas, grafitis, acumulación de suciedad, presencia de ratas e insectos y la ausencia de mantenimiento han generado preocupación entre vecinos y comerciantes de calles como Reyes Huertas, Colón, Toledo, Badajoz o Ronda del Carmen.

Según relatan los afectados, personas sin hogar utilizan tanto el interior como el exterior del inmueble para pernoctar, empleando cartones y colchones, lo que consideran una situación “insostenible” desde el punto de vista sanitario y social. Los residentes han recogido alrededor de 160 firmas que han sido remitidas a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres para exigir medidas urgentes.

Desde el colectivo Una Extremadura Digna, su portavoz Óscar Pérez ha señalado que “es triste ver que en Cáceres hay personas durmiendo en la calle y buscan en el edificio abandonado de Reyes Huertas un lugar donde pernoctar para refugiarse”, al tiempo que ha defendido la necesidad de transformar el inmueble en un centro de garantía habitacional.

El colectivo ha insistido en que la rehabilitación del edificio permitiría atender a personas en situación de exclusión social, incorporando recursos de atención en salud mental y evitando la degradación progresiva de la zona. También ha planteado la necesidad de analizar por qué muchas personas sin techo rechazan los recursos existentes, como el albergue municipal o los dispositivos gestionados por entidades privadas.

Mientras tanto, el edificio protegido de Reyes Huertas ha continuado sin uso efectivo, a la espera de que las administraciones concreten una solución que permita recuperar el inmueble y dar respuesta a una realidad social que sigue presente en las calles de Cáceres.