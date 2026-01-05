Sucesos
Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres
Los servicios sanitarios de DYA atendieron a una persona de 79 años tras una caída en el Paseo de Cánovas y a un menor de 8 años por un golpe facial en la Plaza Mayor
La Cabalgata de Reyes celebrada este lunes en Cáceres se saldó con varias intervenciones sanitarias, entre ellas la más relevante, la de una mujer de 58 años que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir un posible derrame ocular provocado por el impacto de un caramelo.
El suceso tuvo lugar en la Ronda de la Pizarra, a la altura de la rotonda del Centro de Salud, donde los servicios de emergencia atendieron a la víctima tras una contusión durante el lanzamiento de caramelos. Ante la gravedad potencial de la lesión ocular, se decidió su traslado hospitalario para una valoración especializada.
Voluntarios
El dispositivo sanitario desplegado por DYA durante la Cabalgata contó con dos ambulancias —una de Soporte Vital Básico y otra de Soporte Vital Avanzado— además de la participación de 20 voluntarios.
Además de este incidente, los servicios sanitarios de DYA realizaron otras dos asistencias. En el Paseo de Cánovas, una persona de 79 años fue atendida tras sufrir una caída desde su propia altura, recibiendo el alta en el lugar. Por otro lado, en la Plaza Mayor, un menor de 8 años fue asistido por un golpe facial tras una caída, siendo curado de heridas leves y dado de alta in situ.
Desde la organización se recuerda la importancia de extremar la precaución durante este tipo de actos multitudinarios, especialmente en lo relativo al lanzamiento de objetos, para evitar accidentes.
