La nieve ha devuelto la magia a Tornavacas mientras un frío que pela se instala en Cáceres en plenos Reyes

Tornavacas ha amanecido cubierto de blanco y, con ello, ha regalado a la provincia de Cáceres una de esas imágenes que no se repiten cada invierno. La nieve ha caído con calma sobre el Valle del Jerte, transformando el pueblo y su entorno en una postal silenciosa que ha despertado admiración y asombro entre vecinos y visitantes. No es un fenómeno habitual en Extremadura y, precisamente por eso, cada nevada se ha vivido como un pequeño acontecimiento colectivo.

El paisaje ha cambiado por completo. Los tejados, las calles y las laderas han quedado cubiertos por una capa blanca que ha suavizado contornos y ha detenido el tiempo durante unas horas. La nieve ha traído consigo un frío limpio, intenso, de esos que obligan a abrigarse bien y a caminar despacio, mirando alrededor con la sensación de estar ante algo excepcional.

El frío que se ha hecho notar en Cáceres

Mientras la sierra se teñía de blanco, en la ciudad de Cáceres el frío se ha dejado sentir con fuerza. No ha nevado, pero las bajas temperaturas han marcado el ritmo de la jornada. Bufandas, guantes y manos en los bolsillos han sido la estampa habitual en las calles, donde el invierno ha recordado que enero es su territorio natural.

Lucía Feijoo Viera

Ese contraste entre la ciudad y el norte de la provincia ha vuelto a hacerse visible. En pocos kilómetros, el paisaje ha pasado del adoquín húmedo al crujir de la nieve bajo las botas, una dualidad que define buena parte del carácter climático de Extremadura.

Reyes Magos e ilusión en un paisaje de invierno

La nevada ha coincidido con las celebraciones de los Reyes Magos, lo que ha añadido un componente especial a la jornada. Para muchos niños, despertar con regalos y saber que en la sierra ha nevado ha reforzado esa sensación de magia que acompaña a estas fechas. Incluso para los adultos, la nieve ha despertado recuerdos y emociones vinculadas a la infancia y a los inviernos más intensos.

La Nochebuena es blanca en Hervás: la nieve pinta sus paisajes / Javier Lumeras

En Tornavacas, la escena ha tenido algo de celebración compartida: vecinos saliendo a la calle, fotografías que se han difundido rápidamente y comentarios que han subrayado lo poco frecuente y valioso del momento. La nieve no solo ha cubierto el pueblo, también ha reforzado la ilusión colectiva.

La borrasca Francis y el invierno que se impone

Todo ello ha llegado de la mano de la borrasca Francis, responsable del descenso de temperaturas, el viento y las precipitaciones que han permitido la nevada en cotas altas. Un episodio invernal que ha traído molestias, pero también imágenes difíciles de olvidar.

La nieve en Tornavacas ha sido efímera, como casi siempre, pero suficiente para dejar huella. Cuando el blanco desaparezca, quedará el recuerdo de un invierno que se ha mostrado sin complejos, de unos Reyes marcados por el frío y de una Extremadura que, de vez en cuando, también sabe vestirse de nieve.