"La profesionalidad de las enfermeras extremeñas es brutal, están muy preparadas"

Pregunta: Fue galardonada en los Premios Nacionales de Enfermería en el ámbito gestor, ¿cómo recibió la noticia?

Respuesta: La primera noticia me llega a través del Colegio de Enfermería de Cáceres, que me propone para los premios. Estaba encantada porque pensasen en mí. Consiste en dos partes. Hay un primer filtro, que selecciona dentro de todas las categorías a cinco finalistas de cada categoría. Lo pasé y eso ya era un premio para mí. Me daba hasta un poco de pudor. La siguiente fase es una votación de todos los enfermeros colegiados del país. Fue una sorpresa para mí quedar ganadora por todo lo que conlleva. Es un honor y un reconocimiento brutal porque son tus compañeros quienes te eligen.

Honor

P: La presidenta del Colegio de Médicos de Cáceres, Raquel Rodríguez Llanos, destacó el honor que esto suponía para la ciudad.

R: Su apoyo ha sido fundamental. Están muy orgullosos porque es un reconocimiento también para ellos. Llevaban otros candidatos, pero les agradezco mucho su implicación.

P: Este galardón habla de los grandes profesionales que tiene el SES, y que en ocasiones están en tela de juicio.

R: Hay grandísimos profesionales que, cada día, realizan su trabajo de una manera muy profesional con una calidad humana brutal. Creo que, aunque este premio caiga en una persona, es un reconocimiento a todos los enfermeros que intentamos que la salud de los extremeños sea la mejor.

Paula Salamanca. / Javier Cintas

Más proyectos

P: Cuenta con proyectos llevados a cabo también en Portugal y en el sector hablan de «excelencia» al referirse a usted.

R: Da vértigo. No estoy acostumbrada a recibir estos halagos. Ya he recibido otros galardones con la Escuela de Cuidados y Salud que reconocía la labor de la experiencia para el paciente. Para mí no hay mejor distinción que la labor del día a día. Cuando te gusta tu trabajo y te apasiona lo que haces es el mejor premio que hay. Da pudor que se refieran a ti de esa forma porque considero que simplemente hago lo que tengo que hacer como profesional.

P: Si a Extremadura se la crítica en algo es en la fuga de talentos que sufre. Pero usted es un caso aparte, ha trabajado casi siempre en la región.

R: Reconozco que, cuando terminé en la carrera, no había forma de trabajar aquí. Me fui a Portugal porque la ratio de enfermeras era muy baja y las necesitaban. Lo viví como una experiencia para aprender el idioma, ver nuevas culturas y otras formas de entender la enfermería. En Extremadura te puedes desarrollar profesionalmente igual que en otro sitio. Tenemos grandes proyectos y hay importantes profesionales que estamos aquí, y que seguirán viniendo porque se crearán oportunidades. No echo en falta tener que ir a otro sitio porque aquí puedo desempeñar laboralmente mis funciones a la perfección.

P: La provincia también cuenta con un enfermero al frente del organismo internacional más importante. El serradillano José Luis Cobos dirige el Consejo Internacional de Enfermeras…

R: Desde Extremadura se pueden hacer muchísimas cosas, y no hay mejor lugar para vivir.

Coronavirus

P: En su currículum destacan varias intervenciones, pero quizá sobresale la forma en que coordinó el primer día de vacunación contra el coronavirus. ¿Cómo fue aquello?

R: Me pilló en Atención Primaria en Mérida como directora. Llegó la pandemia y tuvimos que reinventarnos por las circunstancias sobrevenidas. Llegó el tema de la vacunación. Mérida fue uno de los primeros sitios donde se vacunó en la región y en todo el país. Si no recuerdo mal, fue justo después del día de Navidad. Recuerdo estar en la cena del día 25 hablando por WhatsApp con las compañeras sobre cómo cargar las jeringuillas porque teníamos que prepararlo todo. Estuvimos en la Residencia El Prado con medidas de seguridad máxima, actualizando contenidos y con todos los equipos al máximo. Una vez que concluimos, hablé con las compañeras y dejamos claro que quedaba líquido suficiente en el vial como para sacar otra dosis siempre y cuando se utilizase una técnica correcta y un material específico, que eran las agujas de bajo espacio muerto. Con esa información, el cuerpo nos pedía sacar más dosis para vacunar más y salir de la pandemia. No podíamos hacerlo si no teníamos la autorización pertinente. Transmitimos la información a la Consejería de Sanidad, que la envió a la Interterritorial. Esta hizo las gestiones oportunas y nos autorizaron a sacar una sexta dosis de un vial para la vacuna. Si nos llegan 1.000 botes, tenemos 1.000 vacunas más. Fue todo gracias a la coordinación de los equipos. Parece que ya se nos ha olvidado y que la situación es muy lejana, pero fueron momentos extremos.

Sector

P: ¿Cómo califica en la actualidad la situación del sector de la enfermería?

R: Yo estoy un poco desconectada de lo que es la gestión de personal. Me dedico a los programas. La enfermería está avanzando un montón y es necesaria esa evolución de las especialidades. Va llegando poco a poco. En cuanto a la calidad de los profesionales que tenemos, es brutal. Tenemos profesionales muy formados, capacitados y son grandes personas. No me queda ninguna duda de que es muy potente. Nuestro sector es uno de los mejor valorados.

P: El suyo es uno de los pocos trabajos en los que la mujer es mayoría sobre el hombre, también en los altos cargos, ¿cómo lo valoran desde dentro?

R: Afortunadamente es algo que va cambiando. Siempre se ha pensado que uno de los techos de cristal en enfermería pudiese ser porque era una profesión femenina. En mi promoción, de 90 alumnos solo había siete chicos. Hoy en día, hay mujeres ocupando puestos de responsabilidad y coordinando equipos. Hemos superado esa barrera y hemos avanzado mucho en ese sentido. n