Cabalgata de Reyes Magos
El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
Los Reyes Magos recorrieron las calles de Cáceres en una gélida noche, en la que se conmemoró el centenario del primer desfile real, repartiendo 4.000 caramelos entre los asistentes
Al inicio hubo un pequeño problema con la carroza de Melchor, lo cual ralentizó el desfile, pero rápidamente fue solucionado y el horario se ajustó al inicial
Los servicios sanitarios de DYA atendieron a una persona de 79 años tras una caída en el paseo de Cánovas y a un menor de 8 años por un golpe facial en la plaza Mayor, y enviaron al hospital a una mujer que sufrió un derrame ocular tras el impacto de un caramelo
Llegó la noche de Reyes. Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, han recorrido las calles de Cáceres en una noche gélida en la que se cumplen 100 años del primer desfile real de la ciudad. Miles de cacereños han esperado pacientemente a los sabios y han recibido grandes montones de caramelos, 4.000 para ser exactos.
Han sido 14 carrozas las que han desfilado este año, encabezadas por Super Mario Bros, y junto a 800 participantes en total. Además, los bomberos, tanto del Sepei como del Infoex, tuvieron un papel importante al ser homenajeados por su labor diaria por la ciudad y la región. De hecho, son muchos los que aplaudían a su paso.
Incidente breve y mucho frío
Sobre las 18.00 horas salieron las primeras carrozas del parque de bomberos del Sepei, como hace siempre, y el desfile comenzó con normalidad. Los niños, al grito de «¡queremos caramelos!» ya estaban previstos de sus bolsas de plástico para coger al aire cuantos dulces les fuera posible. Con la caída de la noche, el desfile, que si ya de por sí estaba siendo frío, se convirtió en gélido. Para hacerse a la idea, para el final de la cabalgata el termómetro marcaba 0ºC, con una sensación térmica de -2º.
Al inicio hubo un pequeño problema que tuvo que ver con la carroza de Melchor, la cual tuvo que parar para hincharse una de sus ruedas que tenía la presión baja. Aunque en un principio se comentaba que era un pinchazo, el propio Ayuntamiento ha confirmado que nada que ver. «Simplemente han inflado las ruedas conforme al aumento de peso de la carroza».
El 'incidente' ralentizó por un momento el cortejo, pero finalmente el horario se acabaría ajustando al previsto inicialmente. Además, hubo varias asistencias sanitarias a lo largo del recorrido.
Carrozas
Fueron varias las temáticas de las carrozas, desde infantiles como la de Mario Bros o Trolls hasta de asociaciones como la de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres, con un pino y varios regalos y detrás, la carroza de la Asociación Jóvenes Titanes TDAH Cáceres.
La carroza de Provecaex destacó por su gran cantidad de confeti, estando seguida de varios patinadores del club Cáceres Go! Por otro lado, la banda del Humilladero hizo acto de presencia, tocando con ese sonido tan emblemático que nos recuerda a la Semana Santa de la ciudad, pero esta vez con un toque mucho más navideño. Cruz Roja, la DYA o la policía local también estuvieron presentes a su manera.
A su llegada al centro de la ciudad, las calles se estrecharon y la multitud fue creciendo, aunque el punto más álgido fue, como siempre, el paseo de Cánovas. Antes de este, en la plaza de América, hubo instalado una cama elástica en la que Mario, Luigi y Wario realizaron todo un espectáculo de piruetas.
Los Reyes llegan a la Plaza
La comitiva llegó a su hora a la plaza Mayor, alrededor de las 20.30 horas, y mucho más tarde hicieron lo propio los tres magos. Allí les recibió el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, junto a sus hijos y varios concejales. Después de ver otro increíble espectáculo circense, entraron en el ayuntamiento.
Arriba les esperaban decenas de familias, las cuales recibirían más tarde regalos de manos de los mismos Reyes. Pero antes, Sus Majestades se asomaron al balcón del edificio consistorial para dedicar unas palabras a los niños cacereños. «Ha sido uno de los recibimientos más impresionantes que hemos tenido», comentaba Gaspar. Su compañero Baltasar, mandó a la cama «tempranito» a todos los niños que atentamente les estaban escuchando.
Una vez acabados todos los actos relacionados con la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar comienzan una larga noche que promete estar llena de mucha ilusión y, sobre todo, mucha magia.
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
- La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
- La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
- Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
- Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
- Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
- Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector