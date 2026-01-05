Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaGalería de CánovasAeropuerto en CáceresAnuario 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cabalgata de Reyes Magos

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

Los Reyes Magos recorrieron las calles de Cáceres en una gélida noche, en la que se conmemoró el centenario del primer desfile real, repartiendo 4.000 caramelos entre los asistentes

Al inicio hubo un pequeño problema con la carroza de Melchor, lo cual ralentizó el desfile, pero rápidamente fue solucionado y el horario se ajustó al inicial

Los servicios sanitarios de DYA atendieron a una persona de 79 años tras una caída en el paseo de Cánovas y a un menor de 8 años por un golpe facial en la plaza Mayor, y enviaron al hospital a una mujer que sufrió un derrame ocular tras el impacto de un caramelo

Miles de cacereños disfrutan de la Cabalgata de Reyes en Cáceres

Miles de cacereños disfrutan de la Cabalgata de Reyes en Cáceres

Carlos Gil

Pablo Parra

Cáceres

Llegó la noche de Reyes. Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, han recorrido las calles de Cáceres en una noche gélida en la que se cumplen 100 años del primer desfile real de la ciudad. Miles de cacereños han esperado pacientemente a los sabios y han recibido grandes montones de caramelos, 4.000 para ser exactos.

Han sido 14 carrozas las que han desfilado este año, encabezadas por Super Mario Bros, y junto a 800 participantes en total. Además, los bomberos, tanto del Sepei como del Infoex, tuvieron un papel importante al ser homenajeados por su labor diaria por la ciudad y la región. De hecho, son muchos los que aplaudían a su paso.

Las imágenes de la Cabalgata de los Reyes Magos en Cáceres

Las imágenes de la Cabalgata de los Reyes Magos en Cáceres

Ver galería

Las imágenes de la Cabalgata de los Reyes Magos en Cáceres / Carlos Gil

Incidente breve y mucho frío

Sobre las 18.00 horas salieron las primeras carrozas del parque de bomberos del Sepei, como hace siempre, y el desfile comenzó con normalidad. Los niños, al grito de «¡queremos caramelos!» ya estaban previstos de sus bolsas de plástico para coger al aire cuantos dulces les fuera posible. Con la caída de la noche, el desfile, que si ya de por sí estaba siendo frío, se convirtió en gélido. Para hacerse a la idea, para el final de la cabalgata el termómetro marcaba 0ºC, con una sensación térmica de -2º.

Al inicio hubo un pequeño problema que tuvo que ver con la carroza de Melchor, la cual tuvo que parar para hincharse una de sus ruedas que tenía la presión baja. Aunque en un principio se comentaba que era un pinchazo, el propio Ayuntamiento ha confirmado que nada que ver. «Simplemente han inflado las ruedas conforme al aumento de peso de la carroza».

El 'incidente' ralentizó por un momento el cortejo, pero finalmente el horario se acabaría ajustando al previsto inicialmente. Además, hubo varias asistencias sanitarias a lo largo del recorrido.

Carrozas

Fueron varias las temáticas de las carrozas, desde infantiles como la de Mario Bros o Trolls hasta de asociaciones como la de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres, con un pino y varios regalos y detrás, la carroza de la Asociación Jóvenes Titanes TDAH Cáceres.

La carroza de Provecaex destacó por su gran cantidad de confeti, estando seguida de varios patinadores del club Cáceres Go! Por otro lado, la banda del Humilladero hizo acto de presencia, tocando con ese sonido tan emblemático que nos recuerda a la Semana Santa de la ciudad, pero esta vez con un toque mucho más navideño. Cruz Roja, la DYA o la policía local también estuvieron presentes a su manera.

A su llegada al centro de la ciudad, las calles se estrecharon y la multitud fue creciendo, aunque el punto más álgido fue, como siempre, el paseo de Cánovas. Antes de este, en la plaza de América, hubo instalado una cama elástica en la que Mario, Luigi y Wario realizaron todo un espectáculo de piruetas.

Los Reyes llegan a la Plaza

La comitiva llegó a su hora a la plaza Mayor, alrededor de las 20.30 horas, y mucho más tarde hicieron lo propio los tres magos. Allí les recibió el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, junto a sus hijos y varios concejales. Después de ver otro increíble espectáculo circense, entraron en el ayuntamiento.

Arriba les esperaban decenas de familias, las cuales recibirían más tarde regalos de manos de los mismos Reyes. Pero antes, Sus Majestades se asomaron al balcón del edificio consistorial para dedicar unas palabras a los niños cacereños. «Ha sido uno de los recibimientos más impresionantes que hemos tenido», comentaba Gaspar. Su compañero Baltasar, mandó a la cama «tempranito» a todos los niños que atentamente les estaban escuchando.

Noticias relacionadas y más

Una vez acabados todos los actos relacionados con la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar comienzan una larga noche que promete estar llena de mucha ilusión y, sobre todo, mucha magia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
  2. Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
  3. La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
  4. La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
  5. Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
  6. Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
  7. Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
  8. Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres

Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres

La nieve ha devuelto la magia a Tornavacas mientras un frío que pela se instala en Cáceres en plenos Reyes

La nieve ha devuelto la magia a Tornavacas mientras un frío que pela se instala en Cáceres en plenos Reyes

El fitboxing irrumpe en Cáceres con una nueva oferta de gimnasio que refleja el auge del sector del fitness urbano

El fitboxing irrumpe en Cáceres con una nueva oferta de gimnasio que refleja el auge del sector del fitness urbano

Cáceres no renuncia al Mirador de San Marquino: cambios para salvar la obra y apaciguar la polémica vecinal

Cáceres no renuncia al Mirador de San Marquino: cambios para salvar la obra y apaciguar la polémica vecinal

Todo a punto para la cabalgata de Reyes Magos en Cáceres: esta tarde, una carroza de Mario Bros

Todo a punto para la cabalgata de Reyes Magos en Cáceres: esta tarde, una carroza de Mario Bros

Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres

Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres

La Ronda San Francisco de Cáceres, de nuevo en obras: así cambia el tráfico

La Ronda San Francisco de Cáceres, de nuevo en obras: así cambia el tráfico
Tracking Pixel Contents