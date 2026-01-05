El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

Llegó la noche de Reyes. Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, han recorrido las calles de Cáceres en una noche gélida en la que se cumplen 100 años del primer desfile real de la ciudad. Miles de cacereños han esperado pacientemente a los sabios y han recibido grandes montones de caramelos, 4.000 para ser exactos.

Han sido 14 carrozas las que han desfilado este año, encabezadas por Super Mario Bros, y junto a 800 participantes en total. Además, los bomberos, tanto del Sepei como del Infoex, tuvieron un papel importante al ser homenajeados por su labor diaria por la ciudad y la región. De hecho, son muchos los que aplaudían a su paso.

Las imágenes de la Cabalgata de los Reyes Magos en Cáceres / Carlos Gil

Incidente breve y mucho frío

Sobre las 18.00 horas salieron las primeras carrozas del parque de bomberos del Sepei, como hace siempre, y el desfile comenzó con normalidad. Los niños, al grito de «¡queremos caramelos!» ya estaban previstos de sus bolsas de plástico para coger al aire cuantos dulces les fuera posible. Con la caída de la noche, el desfile, que si ya de por sí estaba siendo frío, se convirtió en gélido. Para hacerse a la idea, para el final de la cabalgata el termómetro marcaba 0ºC, con una sensación térmica de -2º.

Al inicio hubo un pequeño problema que tuvo que ver con la carroza de Melchor, la cual tuvo que parar para hincharse una de sus ruedas que tenía la presión baja. Aunque en un principio se comentaba que era un pinchazo, el propio Ayuntamiento ha confirmado que nada que ver. «Simplemente han inflado las ruedas conforme al aumento de peso de la carroza».

El 'incidente' ralentizó por un momento el cortejo, pero finalmente el horario se acabaría ajustando al previsto inicialmente. Además, hubo varias asistencias sanitarias a lo largo del recorrido.

Carrozas

Fueron varias las temáticas de las carrozas, desde infantiles como la de Mario Bros o Trolls hasta de asociaciones como la de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres, con un pino y varios regalos y detrás, la carroza de la Asociación Jóvenes Titanes TDAH Cáceres.

La carroza de Provecaex destacó por su gran cantidad de confeti, estando seguida de varios patinadores del club Cáceres Go! Por otro lado, la banda del Humilladero hizo acto de presencia, tocando con ese sonido tan emblemático que nos recuerda a la Semana Santa de la ciudad, pero esta vez con un toque mucho más navideño. Cruz Roja, la DYA o la policía local también estuvieron presentes a su manera.

A su llegada al centro de la ciudad, las calles se estrecharon y la multitud fue creciendo, aunque el punto más álgido fue, como siempre, el paseo de Cánovas. Antes de este, en la plaza de América, hubo instalado una cama elástica en la que Mario, Luigi y Wario realizaron todo un espectáculo de piruetas.

Los Reyes llegan a la Plaza

La comitiva llegó a su hora a la plaza Mayor, alrededor de las 20.30 horas, y mucho más tarde hicieron lo propio los tres magos. Allí les recibió el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, junto a sus hijos y varios concejales. Después de ver otro increíble espectáculo circense, entraron en el ayuntamiento.

Arriba les esperaban decenas de familias, las cuales recibirían más tarde regalos de manos de los mismos Reyes. Pero antes, Sus Majestades se asomaron al balcón del edificio consistorial para dedicar unas palabras a los niños cacereños. «Ha sido uno de los recibimientos más impresionantes que hemos tenido», comentaba Gaspar. Su compañero Baltasar, mandó a la cama «tempranito» a todos los niños que atentamente les estaban escuchando.

Una vez acabados todos los actos relacionados con la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar comienzan una larga noche que promete estar llena de mucha ilusión y, sobre todo, mucha magia.