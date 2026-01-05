La Ronda San Francisco de Cáceres, de nuevo en obras: así cambia el tráfico

Justo antes de navidades reabrió al tráfico la glorieta de la Ronda San Francisco, después de medio año cerrada por unas obras que se han extendido en el tiempo y con hallazgos arqueológicos incluidos. Pero los trabajos se retoman por parte del Ayuntamiento de Cáceres tras el parón navideño: a partir del 7 de enero.

Ronda San Francisco, en una imagen de archivo, cuando se cortó al tráfico. / EP

Reordenación temporal del tráfico

Con motivo de la continuación de las obras de modernización de la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, el Ayuntamiento de Cáceres va a llevar a cabo una reordenación temporal del tráfico en el entorno de la Plaza de San Francisco a partir del 7 de enero.

Estos cambios vienen motivados por el corte del carril exterior de la rotonda de la Plaza de San Francisco en el tramo comprendido entre la calle Miralrío y la Ronda de San Francisco; afectando, por lo tanto, al acceso desde esta intersección de la plaza a la calle Profesor Hernández Pacheco, Camino Llano y al arandel de la Ronda de San Francisco.

"Movilidad garantizada"

Con el objetivo de garantizar la movilidad en la zona, se modificará el sentido de circulación de la calle La Carrera, de forma que el tráfico procedente de la calle Profesor Hernández Pacheco podrá girar tanto hacia esta vía (calle La Carrera) como hacia la calle Camino Llano.

Debido a la estrechez de la calle Miralrío, en el inicio de su arandel se instalará señalización específica para permitir únicamente el acceso de turismos. Los vehículos de mayor volumen que necesiten acceder a las zonas de San Ildefonso, Santa Clara, San Juan, Doctor Durán y calles colindantes deberán hacerlo por la calle Rosso de Luna desde Camino Llano.

Para facilitar estos accesos, se procederá a la desactivación temporal de las cámaras existentes, permitiendo así la libre circulación.

Hasta marzo

Esta reordenación estará vigente desde el 7 de enero hasta principios de marzo.

La empresa encargada de las obras, Canal de Isabel II (la concesionaria del servicio de agua en la ciudad) instalará toda la señalización necesaria, así como retirará o anulará aquellas señales que resulten incompatibles con la nueva ordenación del tráfico durante el desarrollo de los trabajos.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha informado de que las obras en la zona de San Francisco ya "superaron la fase más problemática", con el corte total al tráfico tanto de la plaza como de la Ronda de San Francisco durante varios meses.

“Ya se puede circular por la Plaza de San Francisco; y, aunque se corta el carril exterior de la rotonda, sí se podrá circular por el carril interior de toda la rotonda y las vías alternativas estarán bien señalizadas. De esta manera, la movilidad en esta zona está garantizada”.

El concejal ha recordado que las obras de la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento van a buen ritmo. “Era una necesidad para la ciudad modernizar toda la infraestructura y avanzar en una ciudad con mejores servicios y mayor calidad de vida”, ha señalado.