El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio

La historia reciente de Cáceres está llena de intentos (y reinicios) para sacudirse el aislamiento: desde aquella petición de escala aérea en 1951 hasta el sueño de un gran aeropuerto en 2008 que llegó a manejar una inversión de 180 millones y fecha de apertura (2012) sin que nada se materializara. Ahora, el proyecto que está encima de la mesa ha sido distinto en concepto y en ambición: un aeródromo de uso restringido (aviación privada, deportiva, ultraligera, vuelos turísticos, sanitarios y de emergencia), sin uso comercial de pasajeros ni mercancías, al menos por el momento, tal y como se ha comunicado en torno al convenio Junta-Ayuntamiento y a la planificación anunciada.

A partir de ahí, las preguntas clave no son solo “cuándo”, sino “para qué” y “a qué precio” (económico, social, patrimonial y ambiental).

Aunque no opere como aeropuerto comercial, un aeródromo puede abrir tres vías de impacto sostenido: economía de servicios y “tiempo ahorrado”, la llegada de aviación privada, corporativa o institucional suele traducirse en visitas más cortas, pero de mayor gasto por día (restauración, alojamiento, alquiler de vehículo, servicios profesionales). No es turismo masivo: es conectividad selectiva, útil para captar congresos pequeños, reuniones, inspecciones técnicas, producciones audiovisuales o agendas culturales. Cadena de valor aeronáutica (mantenimiento, hangaraje, formación, operaciones). El dinero de un aeródromo no está solo en el billete: está en hangares, mantenimiento, escuelas, talleres, combustible, seguros, proveedores y empleo cualificado. Teruel se ha convertido en el ejemplo más citado en España precisamente por crecer como plataforma industrial y de empleo alrededor de actividades aeronáuticas y aeroespaciales. Servicios críticos (sanitario y emergencias) y atractivo para inversión. Finalmente, cuando un territorio acredita que puede operar vuelos sanitarios y de emergencia con rapidez, mejora su resiliencia y su “marca” para atraer actividad. El encaje normativo y de coordinación aérea (Defensa, Transportes) es parte del valor, aunque sea poco visible.

Cáceres frente a otras ciudades (qué tiene y qué no tiene)

La comparación realista no es con Barajas, sino con el mapa español de infraestructuras pequeñas: aeropuertos comerciales pequeños (con rutas regulares o estacionales); Castellón ha crecido en pasajeros y rutas, pero también ha arrastrado el debate de costes y rentabilidad pública. Es el espejo de lo que ocurre cuando se apuesta por tráfico comercial en territorios con demanda limitada. Teruel ha mostrado que la conectividad puede ser secundaria si la infraestructura se orienta a industria, innovación y servicios aeronáuticos. Huesca-Pirineos ha sido recurrente en la conversación nacional por su escaso tráfico en determinados periodos, lo que ilustra el riesgo de construir “capacidad” sin demanda clara. Lleida-Alguaire ha intentado consolidarse con estrategia industrial, formativa y tecnológica, y se ha difundido un impacto económico anual estimado relevante en su planificación.

En ese tablero, Cáceres ha planteado (por ahora) el escalón previo: un aeródromo restringido, escalable, que busca actividad útil (turística, sanitaria, deportiva, privada) sin prometer, de entrada, un tráfico comercial que exige otra infraestructura y otro músculo de demanda.

Turismo y patrimonio (la paradoja: más visitantes, más presión)

Un aumento del turismo puede ser bendición o problema según cómo se gestione, especialmente en una ciudad con un conjunto histórico sensible. Oportunidad: más ingresos para conservación (entradas, guías, hostelería, actividades culturales), más empleo vinculado a interpretación patrimonial y más visibilidad exterior. Riesgo: saturación de espacios frágiles, banalización de la experiencia cultural, presión sobre vivienda y servicios en áreas históricas.

La clave es que la conectividad aérea (aunque sea de nicho) atrae un turismo más prescriptor (cultural, congresual pequeño, investigadores, perfiles profesionales) que puede encajar mejor con una estrategia de “calidad antes que volumen”, si se acompaña de planes de capacidad, movilidad y protección.

Si el aeródromo avanza, la demanda laboral tendería a dividirse en cuatro bloques: Operación aeroportuaria de aviación general: coordinación en tierra, seguridad operacional, procedimientos, comunicaciones, normativa aplicable. En España, AESA tiene guías y normativa técnica específica para aeródromos de uso restringido. Mantenimiento y actividades aeronáuticas: mecánica básica, mantenimiento de aeronaves ligeras, gestión de hangares, logística de piezas, inspecciones y calidad. Servicios de emergencia y sanitario: perfiles y protocolos vinculados a operaciones críticas (coordinación, atención, seguridad). Turismo especializado: guías culturales, productos turísticos de vuelo panorámico, atención al visitante, idiomas, comercialización.

No todo exige pilotos: muchas plazas potenciales están en talleres, hangares, gestión, formación y servicios. El impacto ambiental de un aeródromo suele concentrarse en: Ocupación del suelo y alteración del entorno (movimientos de tierra, accesos, plataformas). Ruido (despegues, aterrizajes, circuitos de tráfico). Calidad del aire y emisiones (combustibles, vehículos de apoyo). Riesgo sobre fauna (especialmente aves) y compatibilidad con figuras de protección.

Un avión de Binter aterriza en el aeropuerto de Badajoz. / Santi García

En la información difundida sobre la ubicación elegida se ha subrayado, precisamente, la distancia respecto a espacios protegidos para evitar antecedentes de informes ambientales desfavorables. Además, para infraestructuras de uso restringido existen procedimientos y material guía de evaluación ambiental y tramitación que condicionan el proyecto.

Sostenibilidad del tráfico aéreo (qué medidas tienen sentido en un aeródromo pequeño)

En un aeródromo de aviación general, “sostenibilidad” no es un eslogan: son decisiones operativas: limitación de horarios y rutas de vuelo para reducir impacto acústico, monitoreo de ruido y planes de mitigación (especialmente si hay núcleos habitados cercanos), electrificación de flota de apoyo en tierra (vehículos, energía en hangares), combustibles sostenibles (SAF) donde aplique y alineación con la transición europea (ReFuelEU) en el marco general del sector, aunque su implantación depende del tipo de operación y aeronave.

Comunidad local (cómo se integran opiniones y qué debería ocurrir)

Aquí hay dos planos distintos: Político-administrativo: el Ayuntamiento y la Junta han presentado el proyecto como coordinación e intercambio de información en el marco de un convenio. Procedimental (el que suele “aterrizar” la participación): la evaluación ambiental y la tramitación técnica tienden a abrir ventanas de exposición pública y alegaciones en distintos hitos, y ahí es donde se miden de verdad las opiniones vecinales (ruido, accesos, compatibilidad ambiental).

Si el proyecto quiere evitar desgaste social, suele ser determinante anticiparse con información pública comprensible (mapas de ruido previstos, rutas de aproximación, horarios, tipo de aeronaves, medidas de mitigación) antes de que el debate se reduzca a “sí o no”.

Lecciones de otras ciudades (qué conviene copiar y qué conviene evitar)

Copiar de Teruel: foco en actividad industrial, empleo cualificado y ecosistema alrededor del aeropuerto (no solo “vuelos”).

Aprender de Castellón: el tráfico comercial puede crecer, pero la discusión sobre costes y sostenibilidad económica acompaña durante años.

Advertencia de Huesca: infraestructura sin demanda estable puede convertirse en símbolo político más que en motor real.

Mirar a Lleida-Alguaire: cuando se plantea un plan de impacto económico, la credibilidad depende de que haya estrategia industrial, formativa y de servicios sostenida en el tiempo, no solo titulares.

En resumen: el aeródromo de Cáceres puede convertirse en una herramienta útil si se define con precisión qué quiere ser (conectividad de nicho, emergencias, turismo especializado, formación y servicios aeronáuticos) y si desde el principio se gobierna con tres mandatos claros: realismo económico, protección patrimonial y rigor ambiental.