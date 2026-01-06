Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cohesión social

Los barrios de Cáceres se dan la mano: más de 500 personas participan en una jornada histórica de convivencia vecinal

La Agrupación Vecinal de Cáceres, con el apoyo de Cavex, organizó una jornada festiva con talleres, música y degustación de cocido extremeño, con el objetivo de reforzar la cohesión social entre los barrios

Gran participación en la I Convivencia Vecinal, celebrada en el pabellón de Moctezuma.

Gran participación en la I Convivencia Vecinal, celebrada en el pabellón de Moctezuma. / Cedida

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Más de medio millar de vecinos y vecinas de distintos barrios de Cáceres participaron el pasado sábado, 3 de enero, en la I Convivencia Vecinal de la ciudad, un encuentro que nace con vocación de continuidad y que apuesta por reforzar la unión, la participación y la cohesión social entre los barrios.

La jornada, organizada por la Agrupación Vecinal de Cáceres en colaboración con la Confederación de Asociaciones Vecinales de Extremadura (Cavex), se celebró en el pabellón deportivo de Moctezuma. Durante todo el día, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia programación dirigida a públicos de todas las edades.

Entre las actividades más destacadas se encontraban talleres infantiles a cargo de Sincronía Teatro, un taller de forja, la fiesta infantil del Buzón Mágico y la actuación del grupo de folklore Trébol de Cáceres. El ambiente festivo estuvo acompañado por la música de dj Jorge y el servicio de barra ofrecido por Espiga Producciones.

Las agrupaciones vecinales de Cáceres, unidas durante la convivencia.

Vecinos de Cáceres, unidos durante la convivencia. / Cedida

Éxito rotundo

Desde la organización han valorado muy positivamente el desarrollo del evento, que consideran “un éxito rotundo tanto en participación como en impacto social”, y han avanzado su intención de convertir esta convivencia vecinal en una cita anual, consolidando un espacio estable de encuentro, diálogo y construcción colectiva entre los barrios de Cáceres.

La presidenta de la Agrupación Vecinal de Cáceres, Gema Gallego, subrayó la importancia de "la unidad de todas las asociaciones vecinales, así como la alianza estratégica con Cavex y el Ayuntamiento de Cáceres, como pilares fundamentales para seguir impulsando la dinamización de los barrios y pedanías de la ciudad".

Ambiente festivo

Uno de los momentos más concurridos fue la degustación del tradicional cocido extremeño, del que se repartieron un total de 510 raciones. Además, el evento contó con la presencia de stands de entidades sociales y asociaciones, reforzando el carácter participativo, solidario y comunitario de esta iniciativa.

Varios de los asistentes degustan el cocido madrileño.

Varios de los asistentes degustando el cocido extremeño. / Cedida

Cesta solidaria

La convivencia fue posible gracias a la colaboración de diversas empresas y entidades, que aportaron productos y servicios para una cesta solidaria. Las papeletas para participar en el sorteo de dicha cesta están vinculadas al Sorteo del Niño, que se celebra este martes 6 de enero.

Noticias relacionadas y más

El poseedor de la papeleta cuyo número coincida con los tres últimos dígitos del primer premio resultará ganador, prolongando así el espíritu del encuentro más allá de la jornada festiva.

TEMAS

  1. El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
  2. Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
  3. La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
  4. La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
  5. Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
  6. Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
  7. Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
  8. En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral

El nuevo súper de La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial en el barrio cacereño

El nuevo súper de La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial en el barrio cacereño

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge

Dos miradas jóvenes dan calor al frío de enero en Cáceres y abren la nueva temporada de Belleartes

Dos miradas jóvenes dan calor al frío de enero en Cáceres y abren la nueva temporada de Belleartes

El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio

El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio

La Reina de las Nieves hace parada en Cáceres para quedarse

La Reina de las Nieves hace parada en Cáceres para quedarse

Los barrios de Cáceres se dan la mano: más de 500 personas participan en una jornada histórica de convivencia vecinal

Los barrios de Cáceres se dan la mano: más de 500 personas participan en una jornada histórica de convivencia vecinal

Cuando Doña Lucrecia trajo la Singer a la escuela de Cáceres para aprender a coser

Cuando Doña Lucrecia trajo la Singer a la escuela de Cáceres para aprender a coser

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
Tracking Pixel Contents