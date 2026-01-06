Los barrios de Cáceres se dan la mano: más de 500 personas participan en una jornada histórica de convivencia vecinal

Más de medio millar de vecinos y vecinas de distintos barrios de Cáceres participaron el pasado sábado, 3 de enero, en la I Convivencia Vecinal de la ciudad, un encuentro que nace con vocación de continuidad y que apuesta por reforzar la unión, la participación y la cohesión social entre los barrios.

La jornada, organizada por la Agrupación Vecinal de Cáceres en colaboración con la Confederación de Asociaciones Vecinales de Extremadura (Cavex), se celebró en el pabellón deportivo de Moctezuma. Durante todo el día, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia programación dirigida a públicos de todas las edades.

Entre las actividades más destacadas se encontraban talleres infantiles a cargo de Sincronía Teatro, un taller de forja, la fiesta infantil del Buzón Mágico y la actuación del grupo de folklore Trébol de Cáceres. El ambiente festivo estuvo acompañado por la música de dj Jorge y el servicio de barra ofrecido por Espiga Producciones.

Vecinos de Cáceres, unidos durante la convivencia. / Cedida

Éxito rotundo

Desde la organización han valorado muy positivamente el desarrollo del evento, que consideran “un éxito rotundo tanto en participación como en impacto social”, y han avanzado su intención de convertir esta convivencia vecinal en una cita anual, consolidando un espacio estable de encuentro, diálogo y construcción colectiva entre los barrios de Cáceres.

La presidenta de la Agrupación Vecinal de Cáceres, Gema Gallego, subrayó la importancia de "la unidad de todas las asociaciones vecinales, así como la alianza estratégica con Cavex y el Ayuntamiento de Cáceres, como pilares fundamentales para seguir impulsando la dinamización de los barrios y pedanías de la ciudad".

Ambiente festivo

Uno de los momentos más concurridos fue la degustación del tradicional cocido extremeño, del que se repartieron un total de 510 raciones. Además, el evento contó con la presencia de stands de entidades sociales y asociaciones, reforzando el carácter participativo, solidario y comunitario de esta iniciativa.

Varios de los asistentes degustando el cocido extremeño. / Cedida

Cesta solidaria

La convivencia fue posible gracias a la colaboración de diversas empresas y entidades, que aportaron productos y servicios para una cesta solidaria. Las papeletas para participar en el sorteo de dicha cesta están vinculadas al Sorteo del Niño, que se celebra este martes 6 de enero.

El poseedor de la papeleta cuyo número coincida con los tres últimos dígitos del primer premio resultará ganador, prolongando así el espíritu del encuentro más allá de la jornada festiva.