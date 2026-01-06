Cien años de cariño y poesía a Gabriel y Galán en el corazón de Cáceres

Cien años de literatura. Cien años de homenaje. Cien años de pasión por las letras. Y cien años de cuidado y cariño a una estatua. La mañana de este 6 de enero de 2026 ha sido una de las más especiales que se recuerdan en la ciudad, no solo por la celebración del Día de Reyes, sino por cumplirse el centenario del primer homenaje público al poeta José María Gabriel y Galán. Aquel acto tuvo lugar en la misma fecha de 1926, coincidiendo con la inauguración de su estatua en el paseo de Cánovas, una obra en bronce del escultor Enrique Pérez-Comendador.

A las doce del mediodía, once niños se han convertido en los grandes protagonistas del acto al recibir, a los pies de la escultura, los galardones del XXV Concurso de Poesía Escolar. La ceremonia ha estado acompañada por música de Robe Iniesta a través de los altavoces y por la actuación de la Banda Municipal de la ciudad. La conducción del evento ha corrido a cargo, un año más, del presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Estatua del Poeta José María Gabriel y Galán, Matías Simón Villares.

Homenajes especiales

Esta edición ha rendido homenaje a algunas de las figuras más destacadas vinculadas históricamente a este acto, como Valeriano Gutiérrez Macías y Joaquín García-Plata, así como a Luis Martínez Terrón, habitual de esta cita durante toda su vida y fallecido hace justo un año. En honor a todos ellos, sus familiares han subido al escenario para dedicarles unas palabras de recuerdo.

Paco de Borja, hijo de Valeriano Gutiérrez Macías, ha destacado que "es un día muy importante porque mi padre fue el impulsor de este acto en el año 1955". "Es muy emotivo porque se unen los aspectos culturales, ciudadanos y la festividad de los Reyes Magos. Para mi familia es una cita muy especial y que se haya creado el premio de creatividad literaria con el nombre de mi padre es emocionante. Escribió 25 libros a lo largo de su vida", ha recordado.

Cuando Valeriano Gutiérrez decidió dar un paso atrás en la organización del homenaje, tomó el testigo Joaquín García-Plata, fallecido hace ahora tres años. Su hija, Guadalupe, también ha querido dedicarle unas palabras: "Le recuerdo venir simplemente a ayudar. Traía una alfombra, una tarima y lo preparaba todo. Era un acto obligado para toda la familia. Al principio fue difícil porque acudía menos gente y toda la difusión se hacía a través de los periódicos locales. Lo importante es que la gente siga reconociendo este evento", ha señalado.

El tercer homenajeado ha sido Luis Martínez Terrón, escritor extremeño que acudía cada año a recitar sus poemas. El destino quiso que su fallecimiento se produjese el mismo día en que se celebra este homenaje. Sus hijos, Pilar y Fernando, han explicado que "es un día muy especial para toda la familia porque veníamos siempre juntos". "Él decía que Gabriel y Galán era su maestro, aunque no llegara a conocerlo", han concluido. Martínez Terrón escribió una treintena de libros y era hermano del pintor Victoriano Martínez Terrón, de 97 años.

Premios escolares

Los niños galardonados han sido Vega Flores Blanco (colegio Isabel de Moctezuma), por La profesora de inglés; Victoria Pardo Vargas (colegio Isabel de Moctezuma), por Amapola y Margarita; Ángela Machacón Romero (La Asunción), por El colegio; Kike Delgado Marcos (La Asunción), por El colegio; Rafa Gómez Hormigo (colegio Isabel de Moctezuma), por Lo que aprendemos en la escuela; Alma Gutiérrez Chávarri (Universidad Laboral), por Aquel sonido molesto; Noa Cruz Delgado (Universidad Laboral), por La armónica y la guitarra; Alma Rebollo Mateos (colegio Nazaret), por La poesía es libre; Noa Hinojal Pérez (colegio Nazaret), por La Navidad; Triana Gordillo Carrere (colegio Isabel de Moctezuma), por Mi experiencia en el colegio ha sido un cuento; y María Tello Crespo (Carmelitas), por El lugar.

Además, se ha otorgado el premio Valores Extremeños a Miguel Fresneda Corchado, antiguo profesor de Lengua y Literatura y director teatral, por su trayectoria vinculada a la educación, la cultura y la transmisión de valores a través de las artes escénicas.

Orgullo y emoción

Una de las niñas premiadas, Victoria Pardo Vargas, pertenece a la etnia gitana. Sus padres, José y Adela, se han mostrado muy orgullosos y emocionados mientras su hija, de once años, recibía el premio. "Es una forma de dar conciencia de que los gitanos también somos capaces. Tenemos muchísimos valores y una cultura muy bonita que todo el mundo debería conocer", han afirmado.

La familia de Victoria, antes de recibir el premio. / E. P.

Victoria ha explicado que su poema trata sobre dos amigas, Margarita y Amapola, y ha señalado que también ha sido premiado por su caligrafía. "Cuando llamaron a mis padres para contárselo yo estaba dormida y me levanté corriendo. Me puse muy feliz", ha indicado.