Avance musical
Cinco meses para Extremúsika en Cáceres y suma ocho nuevos confirmados a su cartel por el Día de Reyes
El festival se celebrará del 30 de abril al 2 de mayo en el Recinto Hípico de Cáceres y ya supera los 40 artistas
El festival Extremúsika ha celebrado el Día de Reyes con un nuevo avance de cartel para su edición de 2026, en el que ha anunciado la incorporación de ocho nuevos artistas y bandas a su programación. Entre los nombres confirmados figuran Boikot, Envidia Kotxina, Faenna, Gomad & Monster, Lablackie, Me Fritos & The Gimme Cheetos, además de los artistas extremeños Inkandescencia y Nacor.
La organización ha señalado que este anuncio se suma a una lista de confirmaciones previas en la que ya se encontraban artistas como Fernandocosta, Reincidentes, Kaydy Cain, Def Con Dos, Hamlet, La Fuga, Narco o Sanguijuelas del Guadiana, entre otros. Con estas nuevas incorporaciones, el cartel del festival ha superado ya los 40 artistas confirmados.
Cambio de fechas y recinto
Una de las principales novedades de Extremúsika 2026 ha sido el cambio de fechas, ya que el festival se celebrará coincidiendo con el puente de mayo, los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, en el Recinto Hípico de Cáceres. Desde la organización han explicado que este traslado busca aprovechar el buen tiempo y el periodo vacacional para facilitar la asistencia de público procedente de distintos puntos del país.
Nuevas confirmaciones
En este nuevo avance, el festival ha apostado por una programación variada en la que conviven el punk rock, la música urbana y las propuestas festivas. Entre los nombres anunciados destacan la banda madrileña Boikot y Envidia Kotxina, así como Gomad & Monster y Me Fritos & The Gimme Cheetos. La vertiente urbana está representada por la rapera malagueña Faenna y por Lablackie, mientras que la presencia local corre a cargo de Inkandescencia y Nacor.
Entradas a la venta
Los abonos para Extremúsika 2026 ya están disponibles a través de la web oficial del festival, extremusika.es. La organización ha recordado además que esta edición contará con zona de descanso libre y con viajes organizados para facilitar la asistencia desde distintos puntos del país.
