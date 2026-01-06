Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuevas tendencias

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge

Para practicar fitboxing fuera del gimnasio, es esencial contar con un saco de boxeo adecuado, guantes y vendas, aunque los centros especializados ofrecen sistemas de medición de impacto más avanzados

Práctica de fitboxing.

Práctica de fitboxing. / El Periódico Extremadura

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El desembarco del fitboxing en Cáceres ha ido más allá de una simple apertura de gimnasio. Esta disciplina, que mezcla boxeo sin contacto, entrenamiento funcional y tecnología aplicada al deporte, se ha consolidado como una de las modalidades alternativas que mejor encajan con los nuevos hábitos deportivos de la población. Su crecimiento ha despertado interés no solo por su carácter innovador, sino también por los beneficios específicos que ofrece frente a otros entrenamientos tradicionales.

El fitboxing ha combinado trabajo cardiovascular intenso con ejercicios de fuerza y coordinación, lo que permite una quema elevada de calorías en sesiones relativamente cortas. A diferencia del entrenamiento de musculación convencional, ha implicado todo el cuerpo de forma dinámica, mejorando resistencia, agilidad y reflejos. Además, el componente rítmico y musical ha favorecido la adherencia al ejercicio, uno de los principales retos en la práctica deportiva regular.

Para entrenar fitboxing fuera del gimnasio se ha recomendado contar, al menos, con un saco de boxeo adecuado, guantes acolchados y vendas para proteger las manos. Algunos usuarios han optado también por pulsómetros o aplicaciones móviles que permitan controlar la intensidad del ejercicio. No obstante, los sistemas de sensores y medición de impacto que utilizan los centros especializados no suelen estar disponibles en el ámbito doméstico.

Aunque se trata de una disciplina sin contacto, el fitboxing no ha estado exento de riesgos si no se practica correctamente. Personas con lesiones articulares previas, problemas en hombros, muñecas o espalda, o patologías cardiovasculares han debido consultar previamente con un profesional. La supervisión de trainers certificados ha sido clave para adaptar la intensidad y evitar sobrecargas.

Impacto positivo en la salud mental

Más allá del plano físico, el fitboxing ha contribuido a mejorar la salud mental. La liberación de estrés, la mejora del estado de ánimo y el aumento de la autoestima han sido algunos de los efectos más destacados por los usuarios. El golpeo controlado al ritmo de la música ha servido como vía de desconexión y descarga emocional, reforzando la sensación de bienestar tras cada sesión.

El auge del fitboxing se ha producido en paralelo al crecimiento de otras disciplinas alternativas en la ciudad. El entrenamiento funcional, el cross training, el boxeo recreativo, las clases dirigidas de alta intensidad y los formatos exprés de menos de una hora han ampliado la oferta deportiva. Esta diversificación ha respondido a una demanda cada vez más orientada a la flexibilidad horaria y a experiencias deportivas más dinámicas.

Un par de varones realizando ejercicios de fuerza en un gimnasio de València en una foto de archivo.

Un par de varones realizando ejercicios de fuerza en un gimnasio de València en una foto de archivo. / Germán Caballero

Las sesiones de fitboxing se han consolidado en formatos de unos 45 a 50 minutos, una duración considerada óptima para mantener alta intensidad sin comprometer la seguridad. Este tiempo ha permitido trabajar fuerza y cardio de forma equilibrada, facilitando la constancia y la compatibilidad con la rutina diaria.

Uno de los elementos diferenciales del fitboxing ha sido la medición objetiva del rendimiento. A través de sensores instalados en los sacos y aplicaciones móviles, los usuarios han podido seguir su evolución en parámetros como potencia de golpeo, energía empleada y sincronización. Este seguimiento ha reforzado la motivación y ha permitido establecer objetivos personalizados.

Ejercicios de fitboxing.

Ejercicios de fitboxing. / El Periódico Extremadura

Para garantizar una experiencia positiva, los especialistas han recomendado fijarse en varios aspectos: la presencia de trainers certificados, grupos reducidos, correcta supervisión técnica, sistemas de medición fiables y una planificación progresiva de las sesiones. También ha sido determinante el ambiente del centro y su capacidad para fomentar la constancia y la motivación.

Noticias relacionadas y más

El crecimiento del fitboxing en Cáceres se ha convertido así en un reflejo del cambio en los hábitos deportivos urbanos. Una tendencia que apunta a entrenamientos más completos, tecnológicos y adaptados a un público que busca resultados, diversión y bienestar integral en menos tiempo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
  2. Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
  3. La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
  4. La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
  5. Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
  6. Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
  7. Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
  8. En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral

El nuevo súper de La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial en el barrio cacereño

El nuevo súper de La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial en el barrio cacereño

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge

Dos miradas jóvenes dan calor al frío de enero en Cáceres y abren la nueva temporada de Belleartes

Dos miradas jóvenes dan calor al frío de enero en Cáceres y abren la nueva temporada de Belleartes

El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio

El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio

La Reina de las Nieves hace parada en Cáceres para quedarse

La Reina de las Nieves hace parada en Cáceres para quedarse

Los barrios de Cáceres se dan la mano: más de 500 personas participan en una jornada histórica de convivencia vecinal

Los barrios de Cáceres se dan la mano: más de 500 personas participan en una jornada histórica de convivencia vecinal

Cuando Doña Lucrecia trajo la Singer a la escuela de Cáceres para aprender a coser

Cuando Doña Lucrecia trajo la Singer a la escuela de Cáceres para aprender a coser

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
Tracking Pixel Contents