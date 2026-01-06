Impropio Día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: "Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien"

El Día de Reyes en la ciudad de Cáceres ha sido totalmente impropio. Prácticamente no ha habido niños jugando en la calle con los regalos que acababan de abrir en toda la jornada. Los motivos son evidentes. El primero, el frío. Temperaturas mínimas de tres grados han hecho que las familias hayan preferido quedarse en sus casas antes que salir a los parques con los pequeños. Y el segundo, que cada vez los regalos se parecen menos a los que se pedían hace unos años y ahora prácticamente todos los jóvenes prefieren teléfonos y consolas con las que no se puede salir a la calle. Aún así, había gente que ha resistido y se han lanzado a la calle a disfrutar.

Jaime y Violeta

Es el ejemplo de Jaime y Violeta, dos hermanos que han pasado la tarde en el parque infantil de Cánovas junto a sus familiares Javier, Mila, Luis y Carmen. Aunque casi todos sus regalos se habían quedado en casa, no han podido evitar salir a pasear con sus nuevos patinetes. Él escogió el color gris. Y ella, como no puede ser de otra forma, negro y violeta. A Jaime, de nueve años, también le trajeron más cosas: "Un microscopio, unos prismáticos, unas peonzas y un albornoz... Es que me he portado muy bien".

A su hermana, que es tres años menor, le han traído ropa para sus muñecas, un monedero de la Barbie, un libro de pintar y otro de pegatinas. "Les dejamos una comidita muy rica. Tres vasos de leche, caramelos y dos zanahorias, y solo quedaron las migas. Yo le pedí dos regalos y me han traído siete", cuenta feliz.

Jaime y Violeta, con toda su familia. / E. P.

Berta y Ena

Berta tiene cinco años y le han traído un disfraz de guerreras K-Pop, sudaderas también de este estilo, juegos de palabras, puzzles y más cositas: "Me han traído todo lo que he pedido. Estoy muy feliz", cuenta mientras se balancea en el columpio. Eso sí, sus juguetes se utilizarán más en casa que en la calle, por lo que prefiere disfrutar con los amigos en el parque.

Ena es pariente de Berta, tiene ocho años y está contenta con los regalos de Sus Majestades: "Una muñeca, unos sylvanian families, collares de Harry Potter, una chaqueta rosa". Las dos estaban allí con sus familiares Amaia, Juan, Jaime, Zoe, Estela y el pequeño Bruno.

Fecha marcada en rojo

A pesar de que los niños siguen jugando en las calles a diario, este año han preferido quedarse en casa en uno de los días marcados en rojo en el calendario. La temperatura no ha ayudado, sobre todo por la mañana, pero no es nada habitual ver los parques infantiles tan vacíos en esta fecha. Ahora, a esperar al regreso al colegio el próximo jueves.