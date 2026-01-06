Dos miradas jóvenes dan calor al frío de enero en Cáceres y abren la nueva temporada de Belleartes

La temporada expositiva de Espacio Belleartes ha comenzado en Cáceres con la inauguración de dos nuevas muestras de arte contemporáneo que podrán visitarse durante el mes de enero en la SalaBe, situada en la calle Donoso Cortés, 6. La presentación oficial se ha fijado para el viernes 9 de enero de 2026, a las 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Por un lado, la ilustradora cacereña Laura Barrantes, que firma su obra bajo el nombre artístico de “RABIDWASP”, ha presentado la exposición titulada “CRZN”. La artista ha desarrollado un trabajo centrado en la exploración de la emoción, el caos y la feminidad, con un lenguaje visual marcado por la experimentación digital, las texturas y los contrastes. Según ha explicado, su obra se mueve entre la intensidad emocional y una fragilidad deliberada, con influencias underground y una clara vocación reivindicativa, concebida como una herramienta para generar conversación y reflexión a través del conflicto y la belleza.

Cartel de la muestra de Laura Barrantes. / El Periódico Extremadura

Barrantes ha iniciado su formación artística desde muy temprana edad y se ha formado en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres en la modalidad de dibujo, continuando posteriormente su desarrollo creativo de manera independiente. Actualmente reside y trabaja en Cáceres, donde sigue consolidando su trayectoria como ilustradora.

'Mecanismos propios'

Junto a esta propuesta, Espacio Belleartes ha inaugurado también la exposición “Mecanismos propios”, del artista Fernando Cancho (Cáceres, 1981), conocido en redes sociales como Artktovi. En esta muestra, el creador ha reafirmado su lenguaje visual personal dentro del arte contemporáneo, caracterizado por un estilo geométrico, colorido y con referencias al diseño, la arquitectura y la estética retro.

Cartel de Fernando Cancho. / El Periódico Extremadura

Cancho se ha formado igualmente en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco y ha desarrollado su carrera artística tanto en Cáceres como en Madrid, donde actualmente forma parte del elenco de artistas de Estudio Inverso, en el barrio de Carabanchel. Su trayectoria incluye más de una veintena de exposiciones colectivas y más de quince individuales en distintas ciudades españolas, así como su participación reciente en ferias y encuentros como Hibrid – Feria de Arte Contemporáneo 2024, Cruza Carabanchel 2025 o Artbattalionfest25. Además, ha sido ganador del XII Certamen Calle25 por votación popular.

Ambas exposiciones podrán visitarse del 9 al 24 de enero de 2026, en horario de jueves a sábado, de 19.00 a 24.00 horas, en la SalaBe de Espacio Belleartes. La programación marca el inicio de la nueva temporada cultural del espacio, que vuelve a apostar por creadores contemporáneos con proyección y vínculos con la escena artística cacereña.