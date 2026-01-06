Muere un hombre en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo

Un hombre ha fallecido este martes en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-521, a la altura del punto kilométrico 127, en el término municipal de Valencia de Alcántara, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El suceso ha tenido lugar a las 17:54 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias ha recibido una llamada alertando de una colisión entre dos turismos en ese tramo de la vía. Del varón fallecido no se conoce la edad.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado recursos del Servicio Extremeño de Salud, entre ellos un Punto de Atención Continuada de Santiago de Alcántara y una unidad de Soporte Vital Básico, así como efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) con dotaciones de Valencia de Alcántara y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

Como consecuencia del accidente, un varón ha resultado fallecido. Además, una mujer de 49 años ha sufrido lesiones de diversa consideración, de carácter leve, y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres para su atención médica. La Guardia Civil será la encargada de investigar para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.