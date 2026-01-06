Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Accidente mortal

Muere un hombre en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo

Una mujer de 49 años ha resultado herida leve y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres tras el siniestro ocurrido en el punto kilométrico 127

Cruce de Cedillo, donde se ha producido el accidente.

Cruce de Cedillo, donde se ha producido el accidente. / Google Maps

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Un hombre ha fallecido este martes en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-521, a la altura del punto kilométrico 127, en el término municipal de Valencia de Alcántara, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El suceso ha tenido lugar a las 17:54 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias ha recibido una llamada alertando de una colisión entre dos turismos en ese tramo de la vía. Del varón fallecido no se conoce la edad.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado recursos del Servicio Extremeño de Salud, entre ellos un Punto de Atención Continuada de Santiago de Alcántara y una unidad de Soporte Vital Básico, así como efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) con dotaciones de Valencia de Alcántara y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

Como consecuencia del accidente, un varón ha resultado fallecido. Además, una mujer de 49 años ha sufrido lesiones de diversa consideración, de carácter leve, y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres para su atención médica. La Guardia Civil será la encargada de investigar para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
  2. Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
  3. La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
  4. La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
  5. Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
  6. Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
  7. Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
  8. En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral

Muere un hombre en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo

Muere un hombre en un choque entre dos coches en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo

Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: "Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien"

Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: "Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien"

Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: "¡Baltasaaaar!"

Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: "¡Baltasaaaar!"

Cien años de cariño y poesía a Gabriel y Galán en el corazón de Cáceres

Cien años de cariño y poesía a Gabriel y Galán en el corazón de Cáceres

Cinco meses para Extremúsika en Cáceres y suma ocho nuevos confirmados a su cartel por el Día de Reyes

Cinco meses para Extremúsika en Cáceres y suma ocho nuevos confirmados a su cartel por el Día de Reyes

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

El nuevo súper de La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial en el barrio cacereño

El nuevo súper de La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial en el barrio cacereño

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge
Tracking Pixel Contents