La Reina de las Nieves hace parada en Cáceres para quedarse

Enclave Music Fest llega al Gran Teatro

Este jueves, 8 de enero a las 20.00 horas y al precio de 7 euros, el Gran Teatro de Cáceres presenta Enclave Music Fest, con la actuación de tres grupos de alumnos de la Escuela de Cáceres, los cuales llevarán a cabo Covers de distintos estilos (Pop, Rock, Indie, Heavy...) y, además, tendrán el placer de presentarles temas propios. El día del concierto las entradas cuestan 10 euros.

Cita con Gabriel y Galán en su estatua

El acto de este 6 de enero está organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Estatua del Poeta José María Gabriel y Galán, bajo la presidencia de Matías Simón Villares, y conmemorará el centenario de la inauguración de la estatua, realizada en bronce por el escultor Enrique Pérez Comendador, ganador de un concurso público nacional y financiada mediante suscripción popular. El monumento fue promovido por el Ayuntamiento de Cáceres.

El cuento de La Reina de las Nieves

Sábado, 10 de enero a las 19.30 en el Gran Teatro. Es la cita. Gelda y Kai se conocen desde pequeños y el cuento de La Reina de las Nieves no les deja indiferentes, Kai un día creyó verla, pero al hacerse mayor lo niega, hasta niega los cuentos, Gelda se preocupa por las consecuencias ya que todos los cuentos tienen algo de realidad… Y así ocurre, Kai es atrapado por la Reina de las Nieves y llevado a su castillo de hielo.