Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

La Reina de las Nieves hace parada en Cáceres para quedarse

Las citas del día

La Reina de las Nieves.

La Reina de las Nieves. / El Periódico Extremadura

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Enclave Music Fest llega al Gran Teatro

Este jueves, 8 de enero a las 20.00 horas y al precio de 7 euros, el Gran Teatro de Cáceres presenta Enclave Music Fest, con la actuación de tres grupos de alumnos de la Escuela de Cáceres, los cuales llevarán a cabo Covers de distintos estilos (Pop, Rock, Indie, Heavy...) y, además, tendrán el placer de presentarles temas propios. El día del concierto las entradas cuestan 10 euros.

Cita con Gabriel y Galán en su estatua

El acto de este 6 de enero está organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Estatua del Poeta José María Gabriel y Galán, bajo la presidencia de Matías Simón Villares, y conmemorará el centenario de la inauguración de la estatua, realizada en bronce por el escultor Enrique Pérez Comendador, ganador de un concurso público nacional y financiada mediante suscripción popular. El monumento fue promovido por el Ayuntamiento de Cáceres.

Noticias relacionadas y más

El cuento de La Reina de las Nieves

Sábado, 10 de enero a las 19.30 en el Gran Teatro. Es la cita. Gelda y Kai se conocen desde pequeños y el cuento de La Reina de las Nieves no les deja indiferentes, Kai un día creyó verla, pero al hacerse mayor lo niega, hasta niega los cuentos, Gelda se preocupa por las consecuencias ya que todos los cuentos tienen algo de realidad… Y así ocurre, Kai es atrapado por la Reina de las Nieves y llevado a su castillo de hielo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
  2. Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
  3. La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
  4. La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
  5. Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
  6. Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
  7. Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
  8. En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral

El nuevo súper de La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial en el barrio cacereño

El nuevo súper de La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial en el barrio cacereño

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge

Por qué el fitboxing gana adeptos en Cáceres: beneficios, riesgos y claves de un entrenamiento en auge

Dos miradas jóvenes dan calor al frío de enero en Cáceres y abren la nueva temporada de Belleartes

Dos miradas jóvenes dan calor al frío de enero en Cáceres y abren la nueva temporada de Belleartes

El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio

El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio

La Reina de las Nieves hace parada en Cáceres para quedarse

La Reina de las Nieves hace parada en Cáceres para quedarse

Los barrios de Cáceres se dan la mano: más de 500 personas participan en una jornada histórica de convivencia vecinal

Los barrios de Cáceres se dan la mano: más de 500 personas participan en una jornada histórica de convivencia vecinal

Cuando Doña Lucrecia trajo la Singer a la escuela de Cáceres para aprender a coser

Cuando Doña Lucrecia trajo la Singer a la escuela de Cáceres para aprender a coser

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
Tracking Pixel Contents