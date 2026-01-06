Navidad
Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: "¡Baltasaaaar!"
El grito, en plena cabalgata, desató las risas de los asistentes en la gélida tarde del 5 de enero
Una rueda desinflada, un traslado al Hospital Universitario de Cáceres... a la cabalgata de los Reyes Magos en la capital provincial no le faltó de nada. Miles de niños disfrutaron del 5 de enero como uno de los días más bonitos y especiales del año, pero no dejó a absolutamente nadie indiferente.
Rueda desinflada
Mientras Sus Majestades recorrían las calles de la ciudad en una noche gélida repartiendo 4.000 kilos de caramelos entre sus asistentes, en el inicio del evento hubo un pequeño problema con la carroza de Melchor que ralentizó el desfile. Una rueda se desinfló y hubo que paralizar temporalmente la cabalgata. Se hinchó nuevamente y el horario se intentó ajustar al máximo al inicial.
Atenciones médicas
Además, hubo tres atenciones médicas realizadas por DYA Extremadura. Una mujer de 58 fue evacuada al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir un posible derrame ocular provocado por el impacto de un caramelo. Fue a la altura de la Ronda de la Pizarra. No se han conocido nuevos detalles. Además, en el paseo de Cánovas, una persona de 79 años fue atendida tras sufrir una caída desde su propia altura, recibiendo el alta en el lugar. Y por último, en la plaza Mayor, un menor de ocho años fue asistido por un golpe facial tras una caída.
Tendencia
Sin embargo, el momento más viral de la cabalgata se ha vivido en estas últimas horas en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Después de que hace unos meses se crease el meme de "¡Baltasar, el patinete!", este año se ha recreado y un vecino cacereño bromeó gritando "¡Baltasar, una mujer que no me riña!". El vídeo se está convirtiendo en tendencia en las últimas horas y acumula más de 284.000 visualizaciones.
