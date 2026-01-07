¿Qué ha pasado en Cáceres para que los parques hayan estado vacíos el día de Reyes? Esta es la explicación

El día de Reyes en la ciudad de Cáceres ha dejado una estampa poco habitual. A lo largo de la jornada apenas se ha visto a niños jugando en los parques infantiles con los regalos recién abiertos, una imagen impropia de una fecha tradicionalmente marcada en rojo en el calendario. El frío y el cambio en la forma de jugar de los más pequeños han sido los principales factores que han condicionado la jornada.

Las temperaturas mínimas han rondado los tres grados durante la mañana, con una sensación térmica aún más baja en algunos momentos del día. Este contexto ha llevado a muchas familias a optar por quedarse en casa en lugar de salir a la calle, algo que se ha notado especialmente en espacios habituales de juego como el parque infantil de Cánovas. Columpios inmóviles, bancos vacíos y la ausencia del ruido habitual de los niños han marcado la imagen de la ciudad durante buena parte del día.

A este factor se ha sumado el cambio en los regalos que reciben los más pequeños. Frente a las bicicletas, balones o patinetes de otros años, cada vez ganan más peso los teléfonos móviles, las consolas y otros dispositivos electrónicos que invitan a permanecer en casa. "Antes salían a la calle nada más desayunar, ahora prefieren quedarse dentro con la consola", ha señalado un familiar que ha acompañado a sus hijos al parque durante la tarde.

Jaime y Violeta

A pesar de las bajas temperaturas, algunas familias han optado por abrigarse bien y salir, aunque solo fuera durante un rato. Ese ha sido el caso de Jaime y Violeta, dos hermanos que han pasado la tarde en el parque infantil de Cánovas junto a sus familiares Javier, Mila, Luis y Carmen. Aunque la mayoría de sus regalos se habían quedado en casa, no han podido evitar salir a pasear con sus nuevos patinetes. Él ha elegido el color gris y ella, negro y violeta.

Jaime, de nueve años, también ha recibido otros regalos por parte de Sus Majestades. "Un microscopio, unos prismáticos, unas peonzas y un albornoz... Es que me he portado muy bien", ha explicado orgulloso.

Su hermana, tres años menor, ha recibido ropa para sus muñecas, un monedero de Barbie, un libro de pintar y otro de pegatinas. "Les dejamos una comidita muy rica. Tres vasos de leche, caramelos y dos zanahorias, y solo quedaron las migas. Yo pedí dos regalos y me han traído siete", ha contado con una sonrisa.

Berta y Ena

Berta tiene cinco años y ha recibido un disfraz de guerreras K-Pop, sudaderas del mismo estilo, juegos de palabras, puzles y otros regalos. "Me han traído todo lo que he pedido. Estoy muy feliz", ha asegurado mientras se balanceaba en el columpio. En su caso, muchos de los juguetes se utilizarán en casa, por lo que ha preferido aprovechar la tarde para jugar con sus amigos en el parque.

La familia de Berta y Ena, jugando en el parque. / E. P.

Junto a ella se encontraba Ena, pariente de Berta, de ocho años, que también se ha mostrado satisfecha con los regalos recibidos. "Una muñeca, unos Sylvanian Families, collares de Harry Potter y una chaqueta rosa", ha enumerado. Ambas han acudido al parque acompañadas de sus familiares Amaia, Juan, Jaime, Zoe, Estela y el pequeño Bruno.

Un día distinto

Aunque los niños siguen jugando en la calle a diario, este año han preferido quedarse en casa en una de las jornadas más señaladas del calendario. El frío, especialmente durante las primeras horas del día, no ha ayudado, y no ha sido habitual ver los parques infantiles tan vacíos en el Día de Reyes. La escena ha reflejado un cambio en la forma de vivir esta festividad, cada vez más doméstica.

Con los Reyes ya de regreso a Oriente, los más pequeños apuran las últimas horas de vacaciones antes del regreso al colegio, previsto para el próximo jueves, mientras los parques recuperan poco a poco su ritmo habitual.