Cáceres registra 406 desempleados menos en 2025 y el paro femenino lidera la caída

El desempleo en la ciudad de Cáceres ha disminuido en 406 personas durante el último año, según los datos correspondientes a diciembre de 2025, lo que ha supuesto un descenso del 6,8 % respecto al mismo mes del año anterior. De este modo, el paro registrado en la ciudad se ha situado en 5.550 personas, frente a las 5.956 registradas en diciembre de 2024.

El paro femenino ha liderado la reducción

El alcalde, Rafael Mateos, ha señalado que “estos datos han reflejado el trabajo que hemos estado realizando desde el Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones, para favorecer el empleo, atraer empresas y facilitar la formación que ha permitido a muchas personas acceder al mercado laboral”. Ha asegurado también que “en esta línea vamos a seguir trabajando con intensidad en los próximos años”.

La disminución del desempleo ha afectado tanto a hombres como a mujeres, siendo más significativa en el caso del paro femenino. El año pasado, 283 mujeres han salido de la situación de desempleo, frente a 123 hombres, consolidando la caída del paro femenino en la ciudad.

El sector servicios ha impulsado la caída del paro

Por sectores de actividad, el mayor descenso se ha producido en el sector servicios, con 373 personas menos en situación de desempleo, reflejando la importancia de este sector en la economía local. También se han registrado descensos en agricultura, industria y construcción, mientras que el sector sin actividad ha experimentado un ligero aumento.

Una tendencia positiva y sostenida

El paro en Cáceres ha mantenido una evolución favorable desde el inicio de la actual legislatura. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el desempleo ha descendido en 892 personas, lo que ha supuesto una reducción del 13,8 %. Estos datos han confirmado una mejora sostenida del mercado laboral de la ciudad, con especial protagonismo del empleo femenino y del sector servicios.