Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Groenlandia, una isla que lo puede cambiar todo"

Hasta hace muy poco tiempo Groenlandia era una isla muy por el norteque pocas personas eran capaces de señalar en el mapa. Ahora está de moda, máxime después de los acontecimientos de Venezuela (este país sí era fácil de ubicar), se ha puesto en el mapa para casi todos. Si la «conquista» de Venezuela tiene un sentido reconocido a las claras por el gobierno norteamericano, que por cierto no es tan verdad la literatura hablada por ellos en cuanto a «quedarse» con las ingentes reservas de petróleo, sino más bien que China (y alguno más) no se apropien de ello.

EEUU no lo necesita para abastecerse de su petróleo, pero sí que no lo utilicen (ellos si lo necesitan) sus competidores más inmediatos. Pero Groenlandia, a pesar de ser una golosina en sus manos, forma parte de otro país soberano como es el Reino de Dinamarca, que a su vez está en la Unión Europea y en la OTAN.

Estos límites les separan notablemente de Venezuela, por lo que el ansiado anhelo de Donald Trump me temo que debe esperar. Europa forma parte nuclear de Occidente al igual que los Estados Unidos de América, amén de que este país tiene una base militar en la citada isla, por lo que en términos estratégicos –que dicen ellos– no tienen ningún problema. ¿Qué ocurriría si Trump decidiera «invadir» la isla? El artículo cinco del tratado de la OTAN debería defender ese territorio contra otro de los socios de la misma, es decir, todo lo que conocemos hasta ahora se iría al traste.

La Civilización Occidental dejaría de existir y a bien seguro el mundo, sí, ahora sí, cambiaría hacia un horizonte incierto. Otro elemento a tener en cuenta es que en unos meses (el 3 de noviembre de 2026) hay elecciones en Estados Unidos y cabe pensar que Trump perderá esa mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y dudo mucho que una decisión como esa –sobre todo si es por la fuerza– tuviera cabida en el nuevo hemiciclo.

Por todo ello Groenlandia seguirá formando parte de esa Europa, que más vale que sigua unida, mucho más unida, a tenor de los nuevos tiempos.