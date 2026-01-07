Un inicio de 2026 negro para los perros abandonados en Cáceres: "Estamos recogiendo uno cada día"

La Navidad es, junto a las vacaciones de verano, uno de los periodos más críticos del año para los refugios de animales de todo el país. Y Cáceres no es una excepción. Durante los últimos días, el trabajo del refugio San Jorge ha sido incansable y ha vuelto a poner de manifiesto su compromiso con la defensa y el bienestar animal.

Datos

Desde que ha comenzado el año, el centro ha recogido hasta seis perros abandonados por las calles de la ciudad y sus alrededores. Esto supone una media de un animal al día, una cifra especialmente alarmante si se tiene en cuenta que Cáceres cuenta con una población aproximada de 96.000 habitantes y unos 35.400 perros registrados, según los últimos datos facilitados por el Colegio de Veterinarios.

Uno de los galgos que acaban de abandonar. / CEDIDA

Motivos

Laura Varaldi, responsable del refugio, ha explicado que la mayoría de los animales recogidos son perros de caza. "La temporada está a punto de terminar, sobre todo la de los galgos, y esto hace que los dueños prefieran abandonarlos a seguir cuidándolos un año más". Varaldi ha puesto el foco en la actual Ley de Bienestar Animal, que "protege a todos los canes, excepto a los de pastoreo y los de caza, por lo que pasan a estar totalmente desprotegidos".

Últimos días

Solo en los últimos dos días, el refugio ha logrado rescatar a dos galgas. El pasado 31 de diciembre, los voluntarios hicieron lo propio con una mastina localizada en la subida al santuario de la Montaña que, presumiblemente, acababa de dar a luz. Además, en la zona de la Consejería de Agricultura encontraron a otro perro con heridas compatibles con la retirada del chip, una práctica que, según indican, se ha vuelto habitual en los últimos meses.

Perro abandonado en Cáceres. / CEDIDA

Más atenciones

A los animales abandonados se suma también la atención a aquellos que pertenecían a personas fallecidas o a otras que han ingresado en prisión. Esta situación ha llevado al refugio a una situación límite. "Llevamos llenos desde el momento en que llegamos a Cáceres", ha señalado Varaldi.

Sin adopciones

A ello se añade otro dato preocupante: en las semanas previas a la Navidad apenas se han producido adopciones, lo que ha evitado que algunos de estos perros encontraran un hogar coincidiendo con las fechas de Papá Noel y los Reyes Magos.