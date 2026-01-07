Abandono animal
Un inicio de 2026 negro para los perros abandonados en Cáceres: "Estamos recogiendo uno cada día"
El refugio San Jorge ha recogido seis perros en los primeros días del año y alerta de una situación límite
La Navidad es, junto a las vacaciones de verano, uno de los periodos más críticos del año para los refugios de animales de todo el país. Y Cáceres no es una excepción. Durante los últimos días, el trabajo del refugio San Jorge ha sido incansable y ha vuelto a poner de manifiesto su compromiso con la defensa y el bienestar animal.
Datos
Desde que ha comenzado el año, el centro ha recogido hasta seis perros abandonados por las calles de la ciudad y sus alrededores. Esto supone una media de un animal al día, una cifra especialmente alarmante si se tiene en cuenta que Cáceres cuenta con una población aproximada de 96.000 habitantes y unos 35.400 perros registrados, según los últimos datos facilitados por el Colegio de Veterinarios.
Motivos
Laura Varaldi, responsable del refugio, ha explicado que la mayoría de los animales recogidos son perros de caza. "La temporada está a punto de terminar, sobre todo la de los galgos, y esto hace que los dueños prefieran abandonarlos a seguir cuidándolos un año más". Varaldi ha puesto el foco en la actual Ley de Bienestar Animal, que "protege a todos los canes, excepto a los de pastoreo y los de caza, por lo que pasan a estar totalmente desprotegidos".
Últimos días
Solo en los últimos dos días, el refugio ha logrado rescatar a dos galgas. El pasado 31 de diciembre, los voluntarios hicieron lo propio con una mastina localizada en la subida al santuario de la Montaña que, presumiblemente, acababa de dar a luz. Además, en la zona de la Consejería de Agricultura encontraron a otro perro con heridas compatibles con la retirada del chip, una práctica que, según indican, se ha vuelto habitual en los últimos meses.
Más atenciones
A los animales abandonados se suma también la atención a aquellos que pertenecían a personas fallecidas o a otras que han ingresado en prisión. Esta situación ha llevado al refugio a una situación límite. "Llevamos llenos desde el momento en que llegamos a Cáceres", ha señalado Varaldi.
Sin adopciones
A ello se añade otro dato preocupante: en las semanas previas a la Navidad apenas se han producido adopciones, lo que ha evitado que algunos de estos perros encontraran un hogar coincidiendo con las fechas de Papá Noel y los Reyes Magos.
