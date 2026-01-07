El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el concierto de Lorenzo Santamaría en enero de 2026

Agenda cultural
El público podrá disfrutar de un concierto íntimo y vibrante, interpretando sus éxitos y nuevas canciones
'Enclave Music Fest' llega al Gran Teatro de Cáceres con jóvenes talentos
El jueves 8 de enero a las 20.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acoge Enclave Music Fest, Jueves al Son, un evento que reunirá a tres grupos de alumnos de la Escuela de Música de Cáceres. Los jóvenes artistas interpretarán covers de distintos estilos, pop, rock, indie, heavy, y presentarán además temas propios, ofreciendo una velada de música en directo para todos los públicos.
El concierto tendrá una duración aproximada de 2 horas. Las entradas se pueden adquirir anticipadas por siete euros o en taquilla el mismo día por diez euros.
Lorenzo Santamaría actuará en el Palacio de Congresos de Cáceres
El próximo 9 de enero de 2026 a las 20.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el concierto de Lorenzo Santamaría, reconocido cantante y compositor español con una sólida trayectoria en la música contemporánea y la escena pop-rock. Con varios discos publicados y años de experiencia en directo, Santamaría se ha ganado un lugar destacado por sus letras emotivas y su estilo cercano, que conecta con públicos de todas las edades.
Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que combina sus éxitos más conocidos con nuevas canciones, en un espectáculo que promete ser tanto íntimo como vibrante.
El Gran Teatro de Cáceres estrena 'La Reina de las Nieves'
El próximo sábado 10 de enero a las 19.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la representación de La Reina de las Nieves, un espectáculo familiar inspirado en el clásico cuento. La historia sigue a Gelda y Kai, amigos desde la infancia, y cómo la fantasía y la realidad se entrelazan cuando Kai es atrapado por la misteriosa Reina de las Nieves. Gelda emprende entonces un viaje iniciático para rescatar a su amigo, en una aventura que refleja el hermoso viaje de la vida. La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendada para todos los públicos.
