San Jorge en Cáceres: la histórica prohibición de lanzar objetos durante la fiesta
La festividad, combina actos religiosos y populares cada 23 de abril, siendo una cita histórica que buscaba garantizar la seguridad y el orden
En abril de 1953, el alcalde de Cáceres publicó un bando que prohibía a los vecinos lanzar brevas, piñas u otros objetos duros o molestos durante las celebraciones de San Jorge, una festividad con siglos de tradición en la ciudad. Esta normativa buscaba garantizar la seguridad de los participantes y preservar el orden durante los festejos.
Patrón de la ciudad
La festividad de San Jorge, patrón de Cáceres, se celebra cada 23 de abril con actos religiosos y populares, siendo una cita histórica en la que se combinan devoción, tradición y participación ciudadana. El bando de 1953 refleja cómo la ciudad ya intentaba organizar de manera segura sus celebraciones, evitando accidentes y molestias entre los vecinos.
Tradición y modernidad
Con el paso de los años, las fiestas de San Jorge han mantenido su carácter festivo y comunitario, aunque adaptándose a las nuevas costumbres y normas de seguridad. Este episodio histórico sirve como recuerdo de cómo la tradición y la modernidad han convivido en Cáceres a lo largo del tiempo, preservando la esencia de una de sus celebraciones más emblemáticas.
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
- La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
- La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
- Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
- Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
- Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres
- En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral