San Jorge en Cáceres: la histórica prohibición de lanzar objetos durante la fiesta

La festividad, combina actos religiosos y populares cada 23 de abril, siendo una cita histórica que buscaba garantizar la seguridad y el orden

Las hogueras de San Jorge en el pasado.

Las hogueras de San Jorge en el pasado. / Fotos antiguas de Cáceres

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En abril de 1953, el alcalde de Cáceres publicó un bando que prohibía a los vecinos lanzar brevas, piñas u otros objetos duros o molestos durante las celebraciones de San Jorge, una festividad con siglos de tradición en la ciudad. Esta normativa buscaba garantizar la seguridad de los participantes y preservar el orden durante los festejos.

Patrón de la ciudad

La festividad de San Jorge, patrón de Cáceres, se celebra cada 23 de abril con actos religiosos y populares, siendo una cita histórica en la que se combinan devoción, tradición y participación ciudadana. El bando de 1953 refleja cómo la ciudad ya intentaba organizar de manera segura sus celebraciones, evitando accidentes y molestias entre los vecinos.

Tradición y modernidad

Con el paso de los años, las fiestas de San Jorge han mantenido su carácter festivo y comunitario, aunque adaptándose a las nuevas costumbres y normas de seguridad. Este episodio histórico sirve como recuerdo de cómo la tradición y la modernidad han convivido en Cáceres a lo largo del tiempo, preservando la esencia de una de sus celebraciones más emblemáticas.

