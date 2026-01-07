Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores

La calle San Pedro, uno de los ejes tradicionales del centro de Cáceres, atraviesa un momento de transición marcado por el cierre de negocios y la incógnita sobre el futuro de varios edificios históricos. A la bajada de persiana del supermercado Spar se suma la incertidumbre que durante años ha rodeado al Hotel Las Marinas, cerrado desde 2007 y ahora de nuevo en el foco tras su adquisición por una sociedad pacense.

El inmueble fue adquirido mediante subasta en marzo pasado con el objetivo de devolverle su uso hotelero y convertirlo en un establecimiento de cuatro estrellas. La nueva propiedad inició entonces contactos para encontrar una empresa que se hiciera cargo de la gestión, aunque lo cierto es que todavía no hay un operador confirmado. El Grupo Río, que estuvo al frente del hotel entre 2004 y 2007, descartó asumir el proyecto y los carteles de 'Se Vende'.

Un hotel cerrado desde 2007

El Hotel Las Marinas abrió sus puertas en 1999 y cerró apenas ocho años después. En 2015, la familia propietaria estudió seriamente su reapertura, con un modelo que combinaba la gestión directa del hotel y el alquiler de la cafetería a una empresa externa. El proyecto llegó a ponerse en marcha y se invirtieron cerca de 100.000 euros en la renovación de instalaciones eléctricas, saneamientos, pintura interior y exterior, así como en la adquisición de nuevo mobiliario, incluyendo bañeras de hidromasaje y televisores.

La calle San Pedro de Cáceres: sin Spar y sin hotel / El Periódico Extremadura

Las obras se prolongaron durante aproximadamente un año, pero finalmente los propietarios optaron por no reabrir el establecimiento ante las dificultades que suponía volver a gestionar el negocio. En 2017, el edificio salió al mercado por un precio cercano a los tres millones de euros.

El inmueble cuenta con unos 900 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y dispone de 18 habitaciones, tres de ellas suites, además de una cafetería de 140 metros cuadrados con comedor, chimenea y cocina propia.

Un eje comercial en transformación

La situación del Hotel Las Marinas se enmarca en un contexto más amplio de cambios en la calle San Pedro. El cierre del Spar ha vuelto a poner sobre la mesa la pérdida progresiva de comercio de proximidad en esta zona, donde otros edificios históricos también se encuentran en venta o en proceso de transformación. Así, en 2017 se puso a la venta el edificio del número 1, en el que se ublicaba la tienda de deportes Intersport Mostazo desde hacía entonces más de cuatro décadas.

Aú sigue en venta y sus propietarios eran la familia Ballell. Fue construido en el año 1900, aunque fue reformado completamente en 1945. Cuenta con 941 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y lleva cerrado desde los años 80, salvo las plantas baja y primera, donde está situado el negocio de deportes. El inmueble no tiene protección, por lo que puede ser restaurado.

El negocio de los Mostazo abrió en el año 1975 y empezó vendiendo electrodomésticos, artículos de electricidad y productos de armería y pesca. Hasta que finalmente decidió orientar su comercio a estos dos últimos sectores. La planta baja albergó durante años un negocio familiar de instalaciones eléctricas, hasta que en el año 1975 se trasladaron a Las Capellanías y el local se alquiló a la familia Mostazo. Hasta los años 80 en la primera planta se ubicó también una gestoría y las otras dos estuvieron durante años alquiladas a la familia Rosado Blanco.