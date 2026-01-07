La transformación de Virgen de la Montaña se aleja de los plazos, pero aún podría estar lista en 2027

La remodelación de la céntrica avenida Virgen de la Montaña de Cáceres ha seguido avanzando, aunque lo ha hecho a un ritmo más lento del previsto inicialmente. El proyecto se ha ido alejando de los plazos que planteó en un primer momento el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, aunque el equipo de gobierno aún ha mantenido como horizonte que las obras puedan estar finalizadas a lo largo del año 2027.

El objetivo inicial pasaba por iniciar los trabajos en los primeros días de 2026. Sin embargo, a fecha de hoy la actuación todavía no ha salido a licitación. La última novedad conocida ha sido que el equipo redactor del proyecto ha estado incorporando cerca de 40 alegaciones de las 145 que se han tramitado durante el proceso participativo.

Polémica

La reforma de la vía ha estado desde sus inicios rodeada de polémica. La supresión del actual bulevar ha generado un amplio rechazo entre asociaciones, vecinos y partidos políticos, que se han posicionado en contra de esta decisión desde el primer momento. Pese a ello, la remodelación ha seguido adelante después de que el alcalde haya defendido en varias ocasiones que la mayoría obtenida en las elecciones municipales legitima al equipo de gobierno para ejecutar la obra, al tratarse de una promesa incluida en su programa electoral.

Carlos Gil

Transformación

La actuación prevista pretende mejorar la seguridad, la iluminación y las infraestructuras de abastecimiento de la avenida. El proyecto ha contemplado la creación de un corredor verde de 14 metros de ancho en el lado de los números pares, que sustituirá al bulevar actual.

La inversión ha rondado los tres millones de euros y el plazo de ejecución se ha estimado en unos 18 meses, siempre que no se produzcan retrasos imprevistos. Al superar los dos millones de euros, la obra se ha sometido obligatoriamente a un proceso participativo, en el que se han recibido hasta 165 alegaciones, algunas de las cuales han sido finalmente incorporadas al diseño definitivo.

Alegaciones

Entre las propuestas aceptadas ha figurado la ampliación hasta los 14 metros de ancho de la acera principal de la avenida, el incremento de zonas verdes mediante la retirada de pavimento o la implantación de un sistema de recogida y filtración de aguas pluviales para mejorar la sostenibilidad de la actuación.

También se ha incluido la instalación de pulsadores para personas invidentes en los semáforos, la mejora del cruce con la avenida de España y la previsión de tubos vacíos en el subsuelo para facilitar futuras intervenciones.

Concurso público

El desarrollo de este proceso participativo ha sido uno de los factores que ha retrasado la convocatoria del concurso público de la obra. Una licitación de estas características, tanto por su complejidad técnica como por su elevado presupuesto, ha requerido plazos más amplios para su tramitación y resolución.

Por ello, todo apunta a que la adjudicación podría demorarse varias semanas más, lo que ha seguido aplazando el inicio efectivo de una de las reformas urbanas más relevantes previstas en la ciudad.