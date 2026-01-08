Cáceres abre el calendario nacional de festivales urbanos en 2026 con JC Reyes

Cáceres abrirá el calendario nacional de festivales de música urbana de 2026 con la celebración de La Trend Festival, un certamen itinerante que contará en su cartel con el artista andaluz JC Reyes.

El evento se celebrará el próximo 7 de febrero en el Recinto Ferial de Cáceres y supondrá una de las primeras citas musicales del año en el ámbito del género urbano. Según han informado los organizadores, la elección de la capital cacereña como punto de arranque de la gira busca situarla dentro del circuito nacional de este tipo de festivales.

Destacado

JC Reyes, natural de Sevilla, es uno de los nombres destacados del panorama urbano actual, con una propuesta que combina trap, reguetón y drill con influencias flamencas. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra el álbum Vivir Pa' Quedarse, así como temas como Coronamo, 34 Amor y Mafia y Fardos.

Desde la organización han señalado que La Trend Festival se plantea como un espacio dedicado a la cultura urbana contemporánea, con presencia de música en directo y sesiones de DJs invitados a lo largo de la jornada.

2.600 entradas

En cuanto a la respuesta del público, el festival ha vendido 2.600 entradas en su primer día, lo que supera el 50 por ciento del aforo previsto, fijado en 5.000 personas. Un dato que, según los promotores, refleja el interés generado por esta primera parada de la gira de 2026.

El evento permitirá además el acceso mediante el Bono Cultural Joven, una medida que, según la organización, busca facilitar la asistencia del público más joven a este tipo de propuestas culturales.