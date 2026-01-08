Cáceres, uno de los escenarios de una causa por presuntos abusos sexuales a una menor

Uno de los episodios investigados en una causa judicial por presunta agresión sexual a una menor se habría producido en la provincia de Cáceres, según ha recogido un auto reciente de la Audiencia Provincial de Navarra. La resolución ha desestimado el recurso presentado por la defensa y ha confirmado el procesamiento del investigado al considerar que existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento.

De acuerdo con el relato de hechos que figura en el auto, uno de los episodios se sitúa en el año 2007, cuando el investigado y la menor viajaban solos en un vehículo y, durante el trayecto por la provincia de Cáceres, se habrían producido tocamientos de carácter sexual. El tribunal ha señalado que este hecho forma parte del conjunto de conductas que se investigan en la causa, y que se prolongan entre los años 2003 y 2008.

La resolución judicial ha confirmado así el auto dictado previamente por un juzgado de Pamplona, que investiga presuntos delitos de agresión sexual a una menor de 16 años. La Audiencia ha rechazado los argumentos de la defensa, que alegaba falta de concreción y ausencia de indicios racionales, y ha considerado que la motivación del procesamiento es suficiente en esta fase del procedimiento.

El auto ha recordado además que constan en la causa varios informes psicológicos elaborados antes de la presentación de la denuncia, en los que se describe sintomatología compatible con un trauma sufrido en la infancia, siempre según la documentación incorporada al proceso.

La Audiencia ha subrayado que la valoración definitiva de las pruebas corresponderá al juicio oral y ha insistido en que la resolución se limita a confirmar la continuación del procedimiento, sin entrar a valorar la culpabilidad del investigado.