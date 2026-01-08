La Cámara de Comercio ofrece formación en financiación e inversión a pymes de Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres pondrá en marcha a partir del 15 de enero una nueva convocatoria de 'Finance Leaders', un programa formativo gratuito dirigido a empresarios, emprendedores y autónomos de la provincia, con el objetivo de mejorar sus conocimientos en financiación empresarial y facilitar el acceso a inversión.

La formación tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres y se enmarca dentro de la estrategia de la entidad para reforzar la competitividad del tejido empresarial de la provincia.

Cuenta con la colaboración de Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE).

El objetivo principal de 'Finance Leaders' es apoyar la financiación y el acceso a inversión de las pymes extremeñas mediante un programa formativo integral centrado en la reorganización empresarial a través de estrategias financieras, basado en una metodología de aprendizaje experiencial, según informa el órgano cameral en nota de prensa.

Se trata de una formación teórico-práctica, complementada con sesiones de mentorización especializada, en la que los participantes aprenderán a conocer las distintas vías de financiación empresarial, a preparar proyectos atractivos para inversores y entidades financieras y a tomar decisiones estratégicas que favorezcan el crecimiento y la sostenibilidad de sus negocios.

A lo largo del programa, los asistentes trabajarán con casos reales y con sus propios proyectos empresariales, abordando aspectos clave como la planificación financiera, la estructura de capital, la relación con inversores, la financiación alternativa y la elaboración de propuestas de inversión viables.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Cáceres "refuerza su compromiso con el desarrollo económico de la provincia", apoyando a las empresas locales en uno de sus "principales retos": acceder a financiación y recursos que les permitan "crecer y consolidarse", han apuntado desde este órgano cameral.