Cambios en el centro de personas sin hogar en Cáceres: adelanta horario y ya se permite reservar plaza

El consistorio cacereño, con el IMAS, busca ofrecer una atención más digna y segura a las personas sin hogar, adelantando el horario de apertura del centro (en las Trinitarias) y estableciendo un sistema de reserva de plazas

El consistorio refuerza la ayuda a personas sin hogar.

El consistorio refuerza la ayuda a personas sin hogar. / CEDIDA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS),  ha anunciado la mejora del Centro de Emergencia Social (CES) con más plazas, apertura anticipada y trato personalizado para ofrecer una “atención más digna y segura a las personas sin hogar”.

Horario

El CES abre sus puertas a las 21:00 horas, adelantando una hora su horario habitual. Además, se ha implantado un sistema de acceso mediante reserva nominativa de plazas, con el objetivo de evitar colas y garantizar un trato más respetuoso a los usuarios.

El CES, gestionado por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres mediante un convenio con el IMAS, dispone actualmente de 12 plazas: 9 para hombres y 3 para mujeres. La instalación ofrece alojamiento nocturno, duchas, ropero y desayuno, así como intervención educativa y social a cargo de técnicos de Cáritas.

La concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento “no es solo proporcionar un lugar donde dormir, sino acompañar a los usuarios y ofrecerles alternativas para mejorar su situación personal”.

Trinitarias

El CES se trasladó en marzo de 2025 a las instalaciones de las Hermanas Trinitarias, en la calle Hernando Pizarro, gracias a una subvención municipal anual de 120.000 euros, que se incrementó para facilitar el cambio de ubicación y ampliar las condiciones del centro, incluyendo una plaza adicional destinada a mujeres. 

