Nuestro pasado
La casa ayuntamiento de Aldea Moret, en Cáceres, abrió sus puertas en julio de 1954
Balboa, alcalde pedáneo de Aldea Moret en los años 50, fue clave en la puesta en marcha de la nueva casa consistorial, que reforzó la estructura institucional del barrio
En julio de 1954 quedó inaugurada la nueva casa consistorial de Aldea Moret, un acontecimiento que supuso un paso importante en la organización administrativa y en la vida cotidiana de la localidad en aquel momento.
El nuevo edificio del ayuntamiento fue concebido para dar respuesta a las necesidades básicas del núcleo urbano y concentrar en un mismo espacio los servicios municipales. Contaba con un vestíbulo de acceso, una cabina telefónica, elemento especialmente relevante en la época por las limitadas comunicaciones existentes, así como el despacho del alcalde pedáneo, varias oficinas administrativas y la sala destinada al alguacil, desde donde se atendían cuestiones de orden y gestión local.
Balboa, máxima autoridad municipal del barrio
Durante aquellos años, Balboa ejercía como alcalde pedáneo de Aldea Moret, siendo la máxima autoridad municipal del barrio y el responsable de la administración local. La puesta en funcionamiento de la nueva casa ayuntamiento permitió mejorar la atención a los vecinos y centralizar los trámites, reforzando así la estructura institucional de Aldea Moret en la década de 1950.
La inauguración del edificio marcó un hito en la historia del barrio, al dotarlo de unas instalaciones propias que reflejaban su crecimiento y la necesidad de contar con servicios públicos estables y accesibles para la población.
