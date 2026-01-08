Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro comercial de Cáceres abre este domingo para impulsar las rebajas de enero

El Ruta de la Plata abrirá este 11 de enero con descuentos en moda, tecnología, hogar y una amplia oferta de ocio y restauración

FOTOGALERÍA | Tiempo de rebajas en Extremadura

FOTOGALERÍA | Tiempo de rebajas en Extremadura / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Centro Comercial Ruta de la Plata de Cáceres anuncia su apertura extraordinaria para este domingo, 11 de enero de 2026, una jornada pensada para dar el pistoletazo de salida a las rebajas de invierno y ofrecer a los clientes una experiencia de compras diferente en Cáceres.

Descuentos especiales

Según ha informado el propio centro, los visitantes podrán encontrar descuentos especiales en una amplia variedad de establecimientos, que abarcan desde moda y complementos hasta ropa deportiva, artículos para el hogar, tecnología e incluso propuestas vinculadas a los viajes. La apertura dominical se presenta como una oportunidad para renovar el armario a precios reducidos y conocer las últimas tendencias de la temporada.

VIDEO | Del centro de la ciudad al centro comercial: así arrancan las rebajas en Extremadura

VIDEO | Del centro de la ciudad al centro comercial: así arrancan las rebajas en Extremadura

Carlos Gil

Gastronomía

La jornada está planteada, además, como un plan de ocio para compartir en familia o con amigos. A la oferta comercial se suma la propuesta gastronómica del centro, con distintos locales en los que hacer una pausa para disfrutar de hamburguesas, bocadillos, tapas y postres.

Horario reducido

Desde el Ruta de la Plata han recordado que algunos establecimientos contarán con horario reducido y que el supermercado permanecerá cerrado, por lo que recomiendan consultar previamente el listado de tiendas abiertas y sus horarios.

Noticias relacionadas y más

FOTOGALERÍA | Tiempo de rebajas en Extremadura

FOTOGALERÍA | Tiempo de rebajas en Extremadura

Ver galería

FOTOGALERÍA | Tiempo de rebajas en Extremadura /

Con esta iniciativa, el centro comercial busca animar el inicio del año con un domingo de compras y ocio en un ambiente pensado para todos los públicos.

